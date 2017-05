Pegau/Kitzen. Die RB-Leipzig-Euphorie von Doris und Rainer Kurth ist reif für die Champions League. Und dort wollen die wohl größten Rasenballer-Fans der Region ihren Lieblings-Fußball-Verein natürlich auch unterstützen. Am Sonnabend allerdings sind die Kitzener erst mal beim Knaller gegen Bayern München im letzten Heimspiel der Saison und beim großen Fanfest auf der Leipziger Festwiese dabei.

Selbstverständlich erlebten der frischgebackene 70-Jährige und die 66-Jährige in der Vorwoche den 1:4-Erfolg von RB bei der Hertha in Berlin und damit die Qualifikation für die Champions League live mit. „Bis auf Freiburg haben wir jede Auswärtsfahrt mitgemacht“, sagt Doris stolz; Dortmund war für die zwei ein klasse Erlebnis, sie wurden nicht angefeindet und geschlagen. Es war auch keine Frage, dass gleich am Dienstagmorgen die Trikots und Schals mit dem Slogan „Willkommen Europa“ im Fanshop geholt wurden.

Schließlich dürfte es nur wenige Fan- Utensilien ihres Klubs geben, die die Kurths nicht in Haus und Garten haben. Mindestens einen Hinweis, meist viel mehr, gibt es in jedem Zimmer – bis zu Bettwäsche, Seife, Toilettenpapier (für speziellen Besuch) und Messerblock, nein, Messerbulle.

Jüngste und gleichzeitig umfangreichste Errungenschaft sind zwei Banner, drei mal zehn Meter groß, bemalt mit roten Stieren und RB-Fußballern. Für eins haben Freunde zu Rainers Geburtstag Ende April extra eine großes Gestell gebaut, das anderen ist am Haus befestigt. „Schade, dass wir so am Rand des Dorfes wohnen“, sagt er. Immerhin filmten hier unter anderem ein österreichisches Fernsehteam und die Deutsche Fußball-Liga. Die Sendung „Außenseiter Spitzenreiter“ des MDR will demnächst kommen.

Gegen den feststehenden Deutschen Meister Bayern rechnen sich die zwei wenig für die Rasenballer aus. „Ist ja auch egal, ob wir Zweiter oder Dritter werden – als Aufsteiger“, findet Doris. Und Rainer ergänzt: „Nächste Woche zum Abschluss in Frankfurt gilt die Devise: Wir fahren nur zum Feiern.“

Kurths haben sich natürlich für die Auswärtsspiele in der Beletage des europäischen Fußballs bei RB angemeldet. Mit reichlich Überwindung bei Doris – wegen Flugangst (ohne bisher geflogen zu sein). Aber sie hat sich durchgerungen. „Ich überwinde das. Egal wohin es in der Champions League geht: Wir sind dabei.“

Von Olaf Krenz