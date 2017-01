Neukieritzsch. Beim Neujahrsempfang in Neukieritzsch hat Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) vor knapp 200 Gästen bezüglich der wirtschaftlichen Situation, in der sich die Gemeinde befindet, kein Blatt vor den Mund genommen. Angesichts ungünstiger Entwicklungen und unpopulärer Entscheidungen bemühte er den chinesischen Denker Laotse (6. Jahrhundert v. Ch.), dem der Ausspruch zugeschrieben wird: „Fürchte dich nicht vor der Veränderung, sondern vor dem Stillstand.“ Zugleich rief er zu einer offenen, aber fairen Diskussion über die aktuellen Herausforderungen auf.

Wie prächtig die Gemeinde musikalisch aufgestellt ist, zeigten der Männerchor Lobstädt mit den Sängern des Männerchores Regis-Breitingen an der Seite unter Leitung von Joachim Rose, der Gemischte Chor Neukieritzsch unter Leitung von Viktor Vetter und das mit viel Beifall und Jubelrufen bedachte Blasorchester des Musikvereins Neukieritzsch-Regis. Zur Bildergalerie

Als da wären in Neukieritzsch vier herausragende Probleme: ein Haushaltdefizit und ein nicht genehmigter Nachtragshaushalt, Steuerrückzahlungen in Höhe von 7,3 Millionen Euro, eine den Vereinen auferlegte Beteiligung an den Betriebskosten und die Unterbringung von Flüchtlingen.

Wobei letzteres, glaubt man dem Bürgermeister, zeigt, dass manches, was als Widrigkeit empfunden wird, sich am Ende als weniger belastend darstellen kann, als erwartet. In der ehemaligen Berufsschule in Lobstädt leben 100 Flüchtlinge „friedliche miteinander und friedliche mit der Bevölkerung“, so Hellriegel. Sie werden sogar vom örtlichen Sportverein integriert und stützen dessen erste Männerfußballmannschaft. Und auf dem angrenzend frisch erschlossenen Baugelände, das die Gemeinde vor gut einem Jahr schon als abgeschrieben betrachtete, sind mittlerweile vier von zwölf Grundstücken verkauft. „Das hatte man so nicht vorhergesehen“, gab der Bürgermeister zu verstehen.

Deutlich wurde Hellriegel beim Thema Betriebskosten. Ohne die Sportfreunde Neukieritzsch (SfN) zu nennen, zielte seine Aussage, in Neukieritzsch halte ein Verein 25 Prozent für zu viel, auf diesen großen Verein. „Die Bürger der Gemeinde“, sagte der Bürgermeister, würden immer noch für alle Vereine, die öffentliche Einrichtungen nutzen, die verbleibenden 75 Prozent der Betriebskosten zahlen.

Immerhin fand das Gemeindeoberhaupt auch anerkennende Worte für die SfN. Die Abteilung Leichathletik hatte im alten Jahr zwei sächsische Meisterschaften ausgerichtet. Dabei seien die Gastgeber nicht nur selbst überaus erfolgreich gewesen, auch über die Ausrichtung der Wettbewerbe habe man von allen Seiten nur Lob gehört.

Ausdrückliches Lob aus dem Munde des Bürgermeisters gab es unter anderem auch für den Männerchor Lobstädt , der im vergangenen Jahr stolze 170 Jahre bestand, und für die 1. Männermanschaft Kegeln des SV Blau-Weiß Deutzen, die nicht nur in die Bundesliga (Classic – 200 Wurf) aufgestiegen ist, sondern dort auch die Tabelle anführt.

Mit dem Blick auf das neue Jahr weckte der Bürgermeister Erwartungen für wieder frühere Öffnungszeiten im Freibad, nachdem das einem privaten Betreiber übergeben wurde. Er deutete an, dass im Reformationsjahr auch in Neukieritzsch, wo sich mit dem Gut Zöpen der Wirtschaftssitz von Luthers Efhefrau befand, einige Veranstaltungen stattfinden werden und er schaute voraus auf die Festwoche 175 Jahre Neukieritzsch. Sowohl aus Velleron (Frankreich) als auch aus Deitzisau (Baden-Würtemberg), den beiden Partnergemeinde, werden in diesem Jahr Gäste erwartet.

Alles in allem sieht Thomas Hellriegel Neukieritzsch „sehr gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu bewältigen“.

Traditionell werden beim Neujahrsempfang in Neukieritzsch die Empfänger der Zuwendungen der Stiftung lebendige Gemeinde Neukieritzsch bekannt gegeben:

15 000 Euro erhalten Grundschule und Hort Lobstädt für ein großes Klettergerüst

1200 Euro bekommt der Heimatverein des Bornaer Landes für eine Erinnerungstafel, die in Lobstädt den dortigen Gedenkstein für die Völkerschlacht aufwerten soll

1000 Euro erhält die Geschichtswerkstatt Neukieritzsch für ein Ortslexikon Neukieritzsch mit Ortsteilen, welches zur 175-Jahrfeier erscheinen soll

1000 Euro bekommt die Geschichtswerkstatt und der Kulturverein Neukieritzsch für die 175-Jahrfeier

2500 Euro erhält der TSV 1863 Lobstädt für die Anschaffung von Sportgeräten

Von André Neumann