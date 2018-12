Böhlen

Eine grandiose Show, traumhafte Musik, Standing Ovations und etliche Zuhörer, die mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause gingen: Die US Army Europe Band fand am Sonntagabend im Böhlener Kulturhaus ein dankbares Publikum. Vor fast vollem Haus brachten sie mit ihrem Weihnachtskonzert „Noel“ eine Show auf die Bühne, die nicht nur sehenswert, sondern vor allem hörenswert war.

Leitung des Dirigenten Randall Bartel

Unter Leitung des Dirigenten Randall Bartel erklangen Hits wie „Last Christmas“ und „Rockin` Around the Christmas Tree“, aber auch eher unbekannte Stücke wie „Little Drummer Boy“ und „Carol of the Bells“. Der große amerikanische Jazztrompeter Louis Armstrong war mit „Christmas Night in Harlem“ und „Cool Yule“ gleich zweimal vertreten. Und selbst der Weihnachtsmann höchstpersönlich ließ es sich nicht nehmen, dem Konzert einen Besuch abzustatten. Santa Claus sang nicht nur mit, sondern dirigierte zuweilen auch.

Die Stadt Böhlen war eine von gerade einmal drei Städten deutschlandweit, in denen das berühmte Orchester samt Chor das Weihnachtskonzert spielte. „Für uns ist es eine große Ehre, dass Sie heute Abend hier zu Gast sind“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt dem Dirigenten und den Musikern.

US Army Europe Band & Chorus ist größte Musikformation der US Armee außerhalb der Vereinigten Staaten

Die US Army Europe Band & Chorus ist die größte Musikformation der US Armee außerhalb der Vereinigten Staaten und in Sembach ( Rheinland-Pfalz) stationiert. „Musik ist ein wunderbares Mittel, um Menschen zusammenzubringen“, sagte Emily Norris, Konsulin für Wirtschaft und Politik im Leipziger Konsulat. Die Streitkräfte seien so gut in Deutschland aufgenommen worden und würden deshalb mithilfe der Konzerte viel Dankbarkeit zurückgeben.

Christiane Fuhrmann, Geschäftsführerin des Kulturhauses, blieb nach dem Konzert nicht untätig und warb bei Orchester, Chor und Konsulin gleich um eine zweite Auflage im kommenden Jahr. „Es wäre toll, eine jährliche Tradition daraus erwachsen zu lassen“, erklärte sie. Das Publikum in Böhlen jedenfalls rechtfertigt das Ansinnen. Es forderte mehrere Zugaben und sang mit, wo es textsicher war.

Von Julia Tonne