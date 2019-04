Borna

Was kann der Landkreis tun, um Kreative zu fördern? Welche Kontakte können geknüpft werden, um die Wahrnehmung von Künstlern zu verbessern? Fragen, um die sich das jüngste Überlandgespräch von Landrat Henry Graichen ( CDU) in Borna drehte. Im ehemaligen Maschinenhaus der Brikettfabrik Witznitz tauschten sich regionale Akteure zur Rolle der Kreativwirtschaft im Landkreis aus.

Große Branche mit tausenden Arbeitsplätzen

Der Zweig als eigenständige Branche ist noch relativ unbekannt. „Das Wirtschaftsfeld umfasst im Freistaat zwölf Teilmärkte, inclusive dem für Sachsen spezifischen Kunsthandwerk“, erläuterte Katja Großer vom Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft. Als weitere Bereiche nannte sie Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie Software und Games-Industrie.

Beim Überlandgespräch in Witznitz fachsimpelt die Kreativwirtschaft. Quelle: Simone Prenzel

Vermarktung ist ein zentrales Thema

Die Frage, die an diesem Abend viele beschäftigte: Wie können sich Kreative abseits der sächsischen Metropolen besser vermarkten? Oftmals sind Künstler Einzelkämpfer. Sie haben gute Ideen, aber es mangelt an Geschäftsstrategie und den nötigen Kontakten, um Pläne zum Erfolg zu führen. Die Diskussion vor rund 50 Zuhörern trug dazu bei, für vorhandene Potenziale die Augen zu öffnen. Denn schon jetzt sei die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen ein wichtiger Arbeitgeber, unterstrich Katja Großer. „Die Branche bringt mehr sozialversicherungspflichtige Jobs auf die Waage als die Automobilindustrie. Und dem Maschinenbau sind wir dicht auf den Fersen.“ Jedes 16. Unternehmen in Sachsen verdient sein Geld mit Kunst und Kultur. Knapp 70 000 Menschen sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Doch trotz dieser hohen Zahl mangelt es an der Sichtbarkeit der Unternehmen.

Wirtschaftsförderung im Landkreis stellt Antennen scharf

Ein ungefähres Bild von dem, was man fördern könnte, verschaffte sich der Landkreis erst in jüngster Zeit. „Zugegeben, wir hatten das Thema nicht wirklich auf dem Schirm“, gestand Landrat Henry Graichen vom Podium aus ein. Die Wirtschaftsförderung stelle gerade die Antennen scharf, um schlummernde Potenziale zu wecken und vor allem für eine bessere Vernetzung der Akteure zu sorgen. „Diese könnte zum Beispiel in einer engeren Zusammenarbeit von Kreativen mit Kultureinrichtungen im Landkreis liegen“, meinte Graichen. Zudem biete der ländliche Raum auch geeignete Immobilien, in denen sich Künstler entfalten können. „Gastgeber Michael Fischer-Art ist das beste Beispiel dafür, wie eine alte Brikettfabrik als Atelier und Wohnung nachgenutzt werden kann.“

Fischer-Art will Südraum bunter machen

Fischer-Art plant gemeinsam mit der Designgroup Figuren für die Brikettfabrik in Witznitz Quelle: Designgroup

Der Hausherr ist wild entschlossen, den Leipziger Südraum bunter machen. „Derzeit schlage ich mich mit Begriffen wie HQ 100, FFH-Gebiet und geforderten Mindestabständen zur Autobahn herum“, hatte Fischer-Art die Lacher auf seiner Seite. Konkret bemüht er sich gerade, gemeinsam mit der Böhlener Firma Designgroup zwei riesige Figuren an der A 72 bei Böhlen zu installieren. „Nachdem so viele Fabriken und Schornsteine abgerissen wurden, braucht die Region neue Landmarken, die auffallen“, warb er für seine Idee.

Region braucht neue Aushängeschilder

Dass auch Branchenfremde die Kreativwirtschaft beleben können, dafür stand Günter Bauer. Der Logistiker, der nach der Wende aus Baden nach Leipzig kam, schlüpfte vor mehreren Jahren in Zwenkau in die Galeristen-Rolle. Bilder von Maler Bruno Griesel hatten es ihm angetan, die er gemeinsam mit weiteren Werken inzwischen ausstellt. Darüber hinaus hob der Kunstliebhaber gemeinsam mit Wolfgang Rögner, Dirigent des Leipziger Symphonieorchesters, das Neuseenland-Musikfest am Zwenkauer Hafen aus der Taufe.

Ein solches Aushängeschild meinte Touristikerin Sandra Brandt, die ebenfalls im Podium saß und sich vermarktbare Angebote wünschte. Die Vertreterin der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH erhofft sich von den Kreativen touristische Produkte. „Nötig sind dafür vermeintlich profane Dinge wie Öffnungszeiten oder konkrete Startzeiten von Veranstaltungen. Dann können wir unser Marketing auch draufsatteln und damit Touristen locken.“

Von Simone Prenzel