Böhlen. Heinz-Rüdiger und seine Frau Sonja Zwerschke staunten nicht schlecht, als sie das weit gereiste Paket in Empfang nahmen. Ein Fan aus Tondorf nahe der belgischen Grenze hatte ein Überraschungsgeschenk zum 67. Geburtstag der Böhlener Puppenbühne auf die Reise geschickt. Überbringer des Präsents war die Leipziger Volkszeitung.

Sylvia Hamerich, in der Vergangenheit häufig Gast in Böhlen und Zuschauerin bei den Puppentheater-Aufführungen ließ es sich nicht nehmen, zum Geburtstag nicht nur eine Karte zu schicken, sondern eine liebevolle Aufmerksamkeit. Tagelang bastelte sie an einer Spendenkiste, umwickelte sie mit Stoff, setzte darauf drei Fingerpuppen in Szene, um anschließend das Gesamtkunstwerk an die deutschlandweit älteste Puppenbühne zu versenden. „Ich bin dem Theater eng verbunden und von dem Engagement immer wieder begeistert“, begründet sie. Deshalb wollte sie auf diesem Weg einmal Danke sagen für die vielen unterhaltsamen Stunden in Böhlen. „Von jetzt an werden wir die Spendenkiste immer mit dabei haben, wenn wir Aufführungen haben“, sagt Sonja Zwerschke, die mit einer solchen Überraschung keineswegs gerechnet hatte.

Denn wenn es auch hin und wieder Besucher und Fans gibt, die das Amateurtheater unterstützen, so haben die drei Spieler ganz schön zu kämpfen. Zum einen wird für neue Figuren, neue Kulissen und Requisiten immer etwas Geld gebraucht, auch wenn die Spieler selbst viel in ihrem kleinen Atelier werkeln, zum anderen fehlen Nachwuchs-Spieler. Neben dem Ehepaar Zwerschke steht noch Carola Stachelroth hinter der Bühne und lässt die Puppen tanzen. Doch längst nicht alle Stücke aus dem Fundus der drei können gespielt werden, weil schlicht die sechs Arme dafür nicht reichen.

Das nächste Mal tritt das Theater am 1. Mai anlässlich der Feier im Kulturhaus auf. Thema des neuen Stücks ist das Vertauschen der Jahreszeiten. Wer alles darin vorkommt und wer der Übeltäter ist, wird noch nicht verraten.

Von Julia Tonne