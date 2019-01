Neukieritzsch

Das Miteinander in Neukieritzsch funktioniert. Das war eine wichtige Botschaft von Bürgermeister Thomas Hellriegel beim Neujahrsempfang am Freitagabend. Beispiele dafür nannte er etliche: die Gestaltung des Empfangs mit dem Männerchor Lobstädt, mit dem Gemischten Chor und mit dem Musikverein Neukieritzsch-Regis. Außerdem die gute Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehr, die 2018 ein Rekordjahr verzeichnete, was die Einsätze betrifft, und die gelungenen Kooperationen mit den Nachbarkommunen.

Das Miteinander stand daher nur folgerichtig auch bei der Auszeichnung der Stiftung Lebendige Gemeinde im Mittelpunkt. Drei Projekte hatte das Kuratorium in die engere Auswahl genommen, zwei davon konnten sich am Freitag über Geldzuwendungen freuen. Zum einen erhält der Schulhort Lobstädt 9500 Euro für die Realisierung einer Figurengruppe.

Zur Galerie Auszeichnungen, Überraschungen und Musik gab es am Freitag beim Neujahrsempfang in Neukieritzsch.

Kleingartenverein „Volkswohl“ in Großzössen bekam Preis

Diese sollte ursprünglich den Platz am Kreisverkehr der B176 und S71 aufwerten. „Allerdings erwies sich die Umsetzung an der Stelle wegen straßenbaurechtlicher Vorschriften als nicht realisierbar“, erklärte Hellriegel. Aus dem Grund solle die Figurengruppe nun auf dem Platz zwischen Seniorentreff, Supermarkt und Turnhalle entstehen.

Zweiter Preisträger wurde der Kleingartenverein „Volkswohl“ in Großzössen. Er will den Verein „Neue Helene“ unterstützen, der die Sanierung des Rittergutsparkes in Großzössen plant und in dem Zuge einen Mehrgenerationenspielplatz anlegen wird. „Wir wollen ein Spielgerät beisteuern, damit sich ältere und jüngere Bewohner austoben können“, erklärte Ulrich Hackelberg, Vorsitzender des Kleingartenvereins. Die Stiftung steuert 3700 Euro dazu bei.

Gemischter Chor Neukieritzsch wird aus Misere geholt

Dass das Miteinander in der Gemeinde auch an anderer Stelle beispielhaft ist, zeigte sich am Freitag beim Gemischten Chor. Dieser hatte Anfang des Jahres einen herben Rückschlag erlitten und die Summe von rund 900 Euro bei einem nicht existierenden Busunternehmen eingebüßt. „Das war eine schlimme Bescherung, zumal wir ja unseren 130. Geburtstag mit einer Konzertreise nach Kroatien krönen wollten“, sagte die Vorsitzende Christine Vetter.

Allerdings sorgte Neukieritzschs Bürgermeister für eine Überraschung: Er übergab Vetter einen Scheck über 450 Euro – gespendet von den Gemeinderäten, die auf ihr Sitzungsgeld verzichteten. Eine größere Summe kam laut Vetter zudem von der Zahnarztpraxis Graupner in Borna.

Pläne sind Sanierung des Kindergartens „Kleine Strolche“

Auch in diesem Jahr ist die Gemeinde auf ein gutes Miteinander angewiesen: Zahlreiche Vorhaben stehen auf der Agenda. Unter anderem der Umbau und die Sanierung des Gemeindeamtes, die Schaffung einer Straßenverbindung von Kahnsdorf nach Neukieritzsch, die Sanierung des Kindergartens „Kleine Strolche“ und der Trauerhalle in Deutzen sowie der Ausbau der Barbarastraße.

Ausgaben stünden laut Hellriegel aber auch für den Umbau der ehemaligen Horträume im Haus der Zukunft an, für den Abschluss der Baumaßnahmen am Rittergut in Kahnsdorf, für die Sanierung der Tartanbahn im Stadion und für die Umgestaltung des Marktplatzes.

Von Julia Tonne