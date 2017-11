Umfangreicher Stromausfall in Borna nach Schaden an der Leitung

Borna. Mehrere hundert Abnehmer in Borna waren am Mittwochnachmittag zeitweilig ohne elektrischen Strom. Ein Arbeiter hatte in der Straßenbaustelle in der Bahnhofstraße versehentlich eine 15 000-Volt-Mittelspannungsleitung beschädigt, was zu der Störung im Netz der Städtischen Werke Borna Netz GmbH (SWB Netz) führte. „Das ist schon etwas Großes“, sagte SWB Netz-Geschäftsführer Hendrik Franke über die betroffene Leitung. Den Schaden hatte nicht einmal ein Bagger verursacht, sondern ein in den Boden getriebener Erdspieß beschädigte offenbar alle drei Stränge der Leitung. Glücklichweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, die Sicherheitssysteme schalteten den Strom ab, noch bevor der Mitarbeiter den Schaden überhaupt bemerken konnte.

Der Stromausfall betraf ab Mittag weite Teile der Innenstadt bis an den Nordrand von Borna. Auf der B 95, in der Leipziger Straße und in der Sachsenallee kam es zu Staus, weil Ampeln zeitweilig ausfielen. Staus auch am Parkhaus in der Mühlgasse, wo sich die Schranken nicht mehr öffneten. Die Ausfahrtsschranke wurde daraufhin manuell geöffnet. Der Einzelhandel reagierte unterschiedlich, Verkäuferinnen verlegten sich aufs Kopfrechnen und Zettel schreiben und bedienten ihre Kunden trotz ausgefallener Kassen. Im Polizeirevier Borna sprangen die Notstromaggregate an.

Mitarbeiter der SWB Netz versuchten am Nachmittag zunächst, die Versorgung durch Umschaltungen an den betroffenen Trafostationen wieder zu gewährleisten. Das gelang bis in die Nachmittagsstunden bei 99 Prozent aller Anschlüsse. Gleichzeitig begannen auf der Baustelle die Suche nach der Störungsstelle und die Reparatur. Franke rechnete damit, dass das bis in den späten Abend dauern würde.

Von André Neumann