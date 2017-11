Umweltschützer planen „Rote Linie“ gegen Kohle in Pödelwitz

Pödelwitz/Leipzig. Umweltschützer wollen am Sonntag in dem vom Braunkohletagebau bedrohten Dorf Pödelwitz eine „Rote Linie gegen Kohle“ bilden. Zu der Menschenkette werde eine dreistellige Anzahl Teilnehmer erwartet, sagte der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND Sachsen, Felix Ekardt, am Montag. Pödelwitz soll für die Erweiterung des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain weichen. Einige Einwohner wehren sich mit Unterstützung verschiedener Umweltverbände gegen diese Pläne. Es dürfe keine Tagebauerweiterungen auf Kosten von Mensch, Natur und Klima mehr geben, teilte der BUND mit.

LVZ