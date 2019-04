Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Leipzig will schlummernde Potenziale in der Kultur- und Kreativwirtschaft wecken. Entsprechende Kontakte wurden beim Überlandgespräch in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz geknüpft. In der Industrie-Immobilie hat sich der Künstler Michael Fischer-Art niedergelassen.