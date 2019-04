Kitzscher

Am Sonntag noch waren die zwei Traktoren mit Raupenlaufwerk bei einem Sommerfest auf dem Gelände ausgestellt gewesen, am Montagmorgen dann waren sie zerpflückt: Unbekannte sind in der Nacht zum Montag auf das umzäunte Gelände in der Steinbacher Straße eingedrungen und haben GPS Geräte von den Traktorendächern abmontiert.

GPS-Geräte und 550 Liter Diesel fehlen

Außerdem zapften die Diebe etwa 550 Liter Diesel aus den Landmaschinen. Ein Mitarbeiter hatte den Diebstahl am Montag gegen 6 Uhr bemerkt. Dem Betrieb entstand ein Schaden von circa 18500 Euro, die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl. Erst in der Nacht zum Sonntag hatten Unbekannte in ebenfalls mehrere hundert Liter Diesel aus Fahrzeugen eines Betriebes in Rötha gestohlen.

Von lvz