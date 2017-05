Groitzsch. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Überfall in Groitzsch am 19. April gegen 9.35 Uhr beobachtet haben könnten. Den Angaben zufolge spürte ein 60-Jähriger, der seinen Einkaufswagen vor dem Aldi-Markt in der Schusterstraße von Groitzsch abgestellt hatte, einen spitzen Gegenstand im Rücken. Nachdem ihm gedroht worden war, zog der Unbekannte die Geldbörse und entnahm den Inhalt – einen unteren dreistelligen Geldbetrag. Das Opfer konnten den Täter nicht beschreiben, hörte jedoch das gebrochene Deutsch, in dem sich der Dieb verständlich machte.

Das Polizeirevier Grimma sucht nun jene Frau und jenen Mann, die zur Tatzeit laut Aussage des 60-Jährigen vom Stellplatz einen Einkaufswagen geholt hatten. Hinweise zum Täter und/oder Tatgeschehen nimmt die Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1, persönlich oder unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen.

