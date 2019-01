Landkreis Leipzig

Schnee und Eisglätte sorgten am Dienstagmorgen im Landkreis Leipzig für zahlreiche Verkehrsunfälle. So rutschten nach Angaben der Polizei 7.20 Uhr an der Abfahrt der Bundesstraße 95 in Rötha sechs Autos aufeinander, weil die Fahrbahn spiegelglatt war.

Lkw kommt auf A14 bei Kleinpösna von Fahrbahn ab

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen Kleinpösna und Leipzig-Ost von der Fahrbahn abgekommen. Um 2.52 Uhr wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Nach Angaben der Beamten geriet das in Tschechien zugelassene Fahrzeug aufgrund der glatten Straße von der Fahrbahn ab.

Der Sattelauflieger rutschte mit dem vorderen Teil in einen Straßengraben. Der hintere Teil schob sich quer auf die Fahrbahn. Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt kam mit Schnittwunden und einer Schädelverletzung in ein Krankenhaus.

Weil das hintere Teil des Fahrzeugs quer auf der Straße lag, musste die Autobahn während der Aufräumarbeiten etwa sechs Stunden lang bis gegen 9 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über die A38. Auswirkungen hatte die Sperrung auch auf die umliegenden Zufahrtsstraßen. Rund um Machern mussten sich Berufspendler auf rund 45 Minuten mehr Fahrzeit einrichten. Viele Autofahrer nutzten auch die Ausfahrt Kleinpösna, um über Hirschfeld und Engelsdorf den Stau zu umfahren. Auf den umliegenden Landstraßen stauten sich Lkw und Pkw, es rollte nur sehr langsam.

Auf der A14 zwischen Kleinpösna und Engelsdorf ist ein Lkw am Dienstag in den Graben gerutscht. Quelle: Frank Schmidt

Mit schwerer Bergungstechnik wurde die Zugmaschine geborgen und der Sattelauflieger wieder in die „richtige“ Spur gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Auf A 72 bei Borna kracht es zweimal

Auch auf der A 72 zwischen Borna und Geithain hat es am Dienstagmorgen gleich zweimal gekracht. Gegen 7.45 Uhr kam der Pkw Ford eines 47-jährigen Fahrers etwa im Bereich Frohburg auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der in Richtung Hof befindlichen, rechten Schutzplanke.

Das Auto kam schräg auf dem Stand- sowie dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Eine halbe Stunde später wurde das Unfallfahrzeug vom Lkw DAF eines 29-Jährige gerammt. In der Folge stieß der Lkw dann noch mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Lkw MAN zusammen. Dieses Winterdienstfahrzeug wurde daraufhin gegen die Mittelschutzplanke gedrückt.

„Es sieht auf den ersten Blick nach Blechschäden aus“, hatte eine Sprecherin der Polizei zunächst erklärt. Das bestätigte sich später: Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden summiert sich auf mindestens 12.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war zeitweise gesperrt. Aufgrund des Staus benötigten die Autofahrer etwa zehn Minuten länger, hieß es.

Blechschäden rund um Borna

Anderenorts blieb es nach Mitteilungen aus dem Polizeirevier Borna bei Blechschäden; ernsthaft Verletzte habe es nicht gegeben. Auf der Großen Seite in Eschefeld waren am Morgen zwei sich begegnende Autos nicht reibungslos aneinander vorbei gekommen.

In der Espenhainer Straße in Rötha rutschte ein Wagen gegen einen Zaun. Auch in Pegau, Carsdorfer Höhe, kam es zu einem winterbedingten Unfall.

Der Bauhof von Kitzscher war am Dienstagmorgen im üblichen Winterdiensteinsatz, extreme Glätte habe es nicht gegeben, heißt es aus diesem Gebiet.

Auch im Muldental hatte der Winterdienst die Straßen schnell vom Schnee geräumt und mit Salz abgestumpft. Rund um Wurzen und Grimma gab es keine weiteren, schweren Winterunfälle.

Von Ekkehard Schulreich, gap, an