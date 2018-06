Borna

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 15.35 Uhr auf der A72 an der Anschlussstelle Borna-Süd. Angaben der Polizeidirektion Leipzig zufolge hatte der Fahrer (49) eines VW Passat die A72 an der Abfahrt Borna-Süd verlassen und bog nach links auf die S 51 in Richtung Frohburg ab.

Er missachtete jedoch die Vorfahrt eines Motorradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der 35-jährige Suzuki-Fahrer schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Zwei Zeugen hatten den Unfall beobachtet und danach Rettungsarzt und Polizei verständigt. Sie kümmerten sich auch um den Verletzten. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von sg