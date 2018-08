Neukieritzsch

Ein Verkehrsunfall auf der B 176 bei Neukieritzsch führte am Mittwochabend zu erheblichen Staus im Berufsverkehr. Mitten im nachmittäglichen Berufsverkehr krachte es am Bahnübergang südlich von Neukieritzsch, wo die Straße von Deutzen in die Bundesstraße mündet. Der Fahrer eines Großraumtaxis, welches aus Richtung Deutzen kam, übersah auf der Hauptstraße einen schwarzen Seat und fuhr diesem in die Seite. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Fahrer des Seat stand unter Schock, erlitt aber nach ersten Polizeiangaben keine schweren Verletzungen.

Allerdings waren beide Autos, die auf der Mitte der Einmündung standen, nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, weswegen die Neukieritzscher Feuerwehr gerufen wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung blieb der Kreuzungsbereich deswegen für rund eine Stunde gesperrt. In beide Richtungen auf der B 176 und auf der Kreisstraße in Richtung Deutzen bildeten sich lange Staus. Etliche ortskundige Autofahrer umfuhren den Stau über Neukieritzsch und auf den schmalen Straßen im Ortsteil Breundsdorf.

Von André Neummann