Pegau

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagfrüh an der Kreuzung B 2 / S 68 nahe Pegau. Wie die städtische Feuerwehr mitteilte, waren zwei PKW zusammengestoßen. Die Fahrzeugführer seien dabei verletzt worden und mussten durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuer gebracht werden.

Die Feuerwehr sichert die Unfallstelle. Der Notarzt versorgt die verletzten Fahrer. Quelle: Ronny Wiesner/Feuerwehr Pegau

Behinderungen auf der B2 in Pegau

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und sorgte dafür, dass die beteiligten Autos nicht in Brand geraten. Nach Aufnahme des Unfalls durch die Polizei ist die Kreuzung von Trümmerteilen und auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt worden. Gegen 8 Uhr konnte der Einsatz der zehn Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, beendet werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderung während des morgendlichen Pendlerverkehrs.

Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Von LVZ