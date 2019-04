Borna/Böhlen

Schon am 17. April soll sich am Streitteich in Böhlen ein Unfall ereignet haben , für den die Polizei nun Zeugen sucht. Nachmittags gegen 16 Uhr 30 war ein grauer VW Golf Variant mit einem Anhänger soll bei einem Wendemanöver gegen einen Kabelverteiler am Straßenrand gestoßen sein und diesen beschädigt haben. Auf dem Anhänger befand sich nach Polizeiangaben ein weiteres Fahrzeug. Nun bittet die Polizei um Hinweise über den Vorgang, den Fahrzeugführer oder -halter. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier in Borna unter der Nummer 03433 244 0 zu wenden.

Von lvz