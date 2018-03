Ungewöhnlicher Feuerwehr-Einsatz im Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche

Frohburg. Die Frohburger Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in das Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche nahe Frohburg ausrücken: Ein Schäferhund war in einen der Teiche geraten und konnte nicht mehr selbst herauskommen, weil eine mehrere Meter hohe Böschung ihm den Weg versperrte. Während ein Junge, der die Frau begleitete, die Retter in Höhe des Teichhauses Eschefeld erwartete, versuchte die Frau auf eigene Faust, das Tier in Sicherheit zu bringen - vergeblich.

„Als wir an der Unglücksstelle eintrafen, befanden sich beide im eiskalten, vielleicht anderthalb Meter tiefen Wasser. Die Frau hielt sich an einem Baum fest, konnte aber wie ihr Hund aus eigener Kraft nicht heraus. Es war knapp“, schilderte Wehrleiter Lars Kupfer die Lage. Ein Dutzend Kameraden kümmerten sich um Frau und Hund. Der Rettungsdienst wurde angefordert, weil die Frau unterkühlt war. Er versorgte sie ambulant, verzichtete aber auf eine Einweisung ins Krankenhaus. Der Einsatz fand ein glückliches Ende: Die Frau aus Frohburg konnte zurück nach Hause. Die Feuerwehrleute brachten ihr den Hund, der den unfreiwilligen Aufenthalt im nur wenige Grad kalten Wasser augenscheinlich auch gut verkraftete.

