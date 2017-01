Borna. Als der Bornaer Klaus Kretschmer am Montagvormittag das Haus verließ, staunte er nicht schlecht. Die Fassade seines Hauses in der Sachsenallee war stark verschmutzt, Schneematsch klebte an den Fenstern und an der gesamten Front. Seinem Nachbarn Ingo Flach ging es ähnlich, auch an dessen Haus war von der ursprünglich sauberen Fläche nicht mehr viel übrig. Die beiden vermuten, dass der Winterdienst die Schäden hinterlassen hat.

Hubertus Baumgarten, Leiter der Straßenmeisterei Borna, hingegen sieht den Verursacher an anderer Stelle: bei den Lastwagen, die minütlich die Sachsenallee befahren. „In aller Regel ist für solche Schäden nicht der Winterdienst verantwortlich“, macht er deutlich. Die Räumfahrzeuge seien mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 Kilometern in der Stunde unterwegs, da würde der Matsch nicht einmal bis an die Häuser heran geschoben werden.

Vollkommen anders bei den Lastwagen, „die fahren garantiert nicht nur 20, sondern mindestens 50 oder gar 60 Stundenkilometer“. Bei diesen Geschwindigkeiten werde der Schnee, der beim Räumen des Bürgersteigs an den Straßenrand gekehrt werde, geradezu an die Häuser geschleudert.

Baumgarten und seine Kollegen sind diese Beschwerden gewohnt, verweisen aber immer wieder erneut darauf, dass den Winterdienst keine Schuld treffe. Zumal die Mitarbeiter der Räumdienste dazu verpflichtet seien, vorsichtig zu fahren.

Kretschmer befürchtet, dass das Salz, das in dem Matsch zwangsläufig vorhanden ist, weitere Schäden an der Fassade verursacht, hofft jedoch, dass sich alles im Laufe der Zeit mit Regen wieder abwäscht. Flach hingegen vertraut darauf eher nicht, er rückt dem Schmutz mit Lappen und Wasser zu Leibe. „Das Ganze ist schon ärgerlich, vor allem, weil wir erst vor kurzem gestrichen haben“, sagt der Hausbesitzer. Die Kosten für Reinigung und mögliche Schäden blieben zudem bei ihm und Kretschmer hängen.

