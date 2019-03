Borna

Jeden Morgen holt Johanna Gebhardt in der Bäckerei in der Bergmannstraße frische Brötchen und etwas Brot. Und jeden Morgen ist der Laden voll. Das dürfte sich jedoch bald ändern, die Bäckerei hat durch einen neuen Hausbesitzer die Kündigung bekommen – wegen Eigenbedarfs. Für Gebhardt und zahlreiche Bewohner der Siedlung ist das eine Katastrophe. „Für unser Wohngebiet ist der Bäcker die erste Anlaufstelle zum Einkaufen und auch zum Schwatz zwischendurch“, macht Nachbarin Silva Neumann deutlich. Mit der Schließung drohten vielen Bewohnern von Borna-West noch weitere und vor allem beschwerliche Wege, „die meisten sind nicht mehr so gut zu Fuß und auf das Geschäft angewiesen“. Wenn dann auch noch der Aldi zumache, werde es noch schwieriger, ein paar Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf zu bekommen.

Bewohner sehen Vernachlässigung des Viertels durch die Stadt

Auch Friseurin Kerstin Woiton, die ihren Laden im gleichen Haus hat wie der Bäcker, sorgt sich um die Bewohner des Wohngebietes, zumal hier viele Ältere leben. Sie und ihre Mitstreiterinnen, zu denen auch Veronika Richter, Ines Moosrainer und Sabine Weber gehören, haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Dass sich der einstige Eigentümer des Hauses, die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS), und auch die Stadt bislang nicht darum gekümmert haben, alternative Möglichkeiten der Versorgung zu schaffen ärgert die Frauen am meisten: „Wir prangern an, dass das Viertel schlicht vergessen wird“, betont Neumann, denn das bedeute, dass viele alte Menschen bald gar nicht mehr aus ihren Wohnungen kommen und vereinsamen. „Die Bäckerei war ja auch immer eine Art Begegnungsstätte.“

„ Bäckerei war auch Begegnungsstätte“

Eine solche wünschen sich die engagierten Frauen. Sie hoffen, dass BWS und Stadt eine leerstehende Wohnung im Erdgeschoss zu einem Begegnungszentrum umbauen und auch alternative Ladenflächen zur Verfügung stellen. Falls sich Räume für einen Wohngebietstreff finden würden, können sich die Frauen vorstellen, sich darum zu kümmern und Angebote zu unterbreiten, „zum Beispiel Bastelnachmittage oder Kaffeekränzchen“, sagt Moosrainer. Borna-West dürfe nicht vergessen werden, „auch wir gehören zur Stadt“. Die Frauen hoffen aber zunächst, dass der neue Besitzer der Bergmannstraße 9 ein Einsehen habe: „Der Laden ist so groß, da passt der Bäcker auch noch mit rein“, sagt Moosrainer. Wie ein Zettel an der Tür andeutet, eröffnet hier mit „Maroots“ bald ein Familienbetrieb aus Borna sein Geschäft.

Die Stadt muss sich Gedanken machen

Zwar komme laut Woiton jeden Mittwoch ein mobiles Versorgungsfahrzeug und bringe das Notwendigste, „aber einmal in der Woche reicht doch hinten und vorne nicht“. Es sei dringend notwendig, dass sich Stadt und BWS Gedanken machen, wie die Versorgung in Borna West gewährleistet werden kann.

Von Julia Tonne