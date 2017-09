Urlaubsfoto-Aktion der LVZ: Siegerbild aus Neukieritzsch

Neukieritzsch. Die Sieger stehen fest und ein Preis im Rahmen der LVZ-Urlaubsfoto-Aktion Sommer im Sucher geht nach Neukieritzsch. Familie Krohe hat einen Gutschein für Galeria Kaufhof im Wert von 75 Euro erhalten.

Aufgenommen hat das Siegerfoto Thomas Krohe (68), es zeigt seinen Sohn Martin (30) im besonderen Dialog mit Kühen. Der junge Mann mag seine Arbeit bei der Lebenshilfe in Borna, aber noch mehr liebt er Urlaube auf Bauernhöfen. Bei Ferien auf einem Hof im oberfränkischen Stadtsteinach schoss sein Vater das Preisträgerfoto 2017 der LVZ-Aktion Sommer im Sucher.

Vater Thomas Krohe (r.) hat das Siegerfoto bei der LVZ-Aktion Sommer im Sucher geschossen, Sohn Martin (li.) ist drauf. Quelle: Andreas Döring

Martin Krohe ist an solchen Urlaubstagen oft bereits am Morgen mit dem Bauern im Stall; darf zum Beispiel beim Füttern oder Ausmisten helfen. Diese Tage gehören zu den schönsten für seinen Sohn, berichtet Thomas Krohe.

Den Gutschein wird die Familie aus Neukieritzsch demnächst gemeinsam in Leipzig umsetzen. Auf diesen Ausflug freut sich Martin Krohe bereits jetzt, ist er doch sicher, dass ganz bestimmt für ihn etwas abfällt.

An der LVZ-Foto-Aktion haben sich in diesem Jahr wiederum mehrere Hundert Leser beteiligt. Ihre Bildmotive waren so bunt und vielfältig, wie Urlaub nur sein kann. Herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben! Eine Jury aus Bildjournalisten und Redakteuren der Leipziger Volkszeitung hat die jeweiligen Siegerfotos ausgewählt.

Von lvz