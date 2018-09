Leipzig/Borna

Rafal J. (43) ist wegen der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der vorbestrafte Pole, für die Überwachung einer hochprofessionellen Aufzuchtplantage in Borna eingesetzt war. 3000 Pflanzen waren Anfang des Jahres von Spezialkräften sichergestellt worden.

In Kürze lesen Sie hier mehr zum letzten Verhandlungstag.

Von André Neumann