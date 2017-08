Vandalen richten Schaden im Skatepark Pegau an

Einen herben Schlag haben die Jugendlichen des Pegauer Skateparks hinnehmen müssen: Nach dem erfolgreichen Spendenlauf und ersten Reparaturen an den Rampen waren Vandalen über das Gelände am Freibad hergefallen und hatten Baumaterial in den Mühlgraben geworfen. Doch die Skaterfreunde lassen sich nicht unterkriegen.