Borna. Ein herrenloser Koffer hat am Mittwoch am Bornaer Bahnhof für Verwirrung gesorgt – und für eine etwa anderthalbstündige Sperrung. Gegen 9.30 Uhr am Vormittag ging nichts mehr, die Züge blieben, wo sie waren oder durften gar nicht erst in den Bahnhof einfahren, Reisende mussten die Bahnsteige unverzüglich verlassen.

„Ein Trolli stand einige Zeit auf dem Bahnsteig, ein Besitzer konnte nicht zugeordnet werden“, erklärte Daniel Rackow von der Pressestelle der Bundespolizei-Direktion. Deshalb sei der Entschärfungsdienst der Bundespolizei hinzugezogen worden, der kurze Zeit später anrückte und den Koffer in Augenschein nahm. Der allerdings entpuppte sich als ungefährlich. Noch immer habe sich der Koffer-Eigentümer nicht gemeldet, „vielleicht wollte einer ja den Inhalt loswerden“, erklärte Rackow gegen 13.30 Uhr.

Statt der Bahnen wurden zwischen Neukieritzsch und Geithain Busse eingesetzt, um trotz der Sperrung einen reibungslosen Personennahverkehr zu gewährleisten. Gegen 11 Uhr war der Spuk dann vorbei, fuhren alle Züge wieder regelmäßig.

Zuletzt hatte im November 2015 ein verdächtiger Gegenstand den Bahnverkehr bei Borna lahmgelegt. Damals war in der Personenunterführung ein Gegenstand gefunden worden, den man nicht zuordnen konnte. Er erwies sich damals ebenfalls als harmlos, zudem meldete sich sein Besitzer und konnte ihn nach einer zutreffenden Beschreibung in Empfang nehmen.

