Borna

Niemand von den Rednern auf dem Familienfest der Gewerkschaft Verdi am 1. Mai erwähnte die AfD. Dennoch war die Partei immer wieder präsent. Zwar stand sie, nach Querelen im Vorfeld um ihre Teilnahme an der Veranstaltung, vor dem Bornaer Rathaus abseits am Eingang zur Reichsstraße. Sie blieb aber Adressat insbesondere der Botschaft von Ines Kuche, der stellvertretenden Verdi-Landesleiterin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

AfD mit eigener Kundgebung auf dem Bornaer Markt

Die hatte nicht nur alle teilnehmenden Parteien und Wählvereinigungen ausdrücklich und in alphabetischer Reihenfolge ausdrücklich begrüßt – von der CDU, über die SPD und die Linken bis hin zu den „Bürgern für Borna“ (BfB), den Grünen und den Freien Wählern Borna (FWB). Die AfD nicht. Die Gewerkschafterin setzte hinzu: „Den Ersten Mai feiern wir mit unseren Freunden und Sympathisanten.“ Und weiter: „Rassismus und fremdenfeindliche Rhetorik gehören für uns nicht dazu“, womit offenkundig die AfD gemeint war. Die hatte deshalb auch rein formal zu einer eigenen Kundgebung unter dem Motto „Sozial ohne rot zu werden“ am Rande des Marktes eingeladen. Vor Jahresfrist musste die Partei ihren Stand noch einige hundert Meter entfernt auf dem Dinterplatz aufbauen.

Zur Galerie Die Gewerkschaften haben am 1. Mai traditionsgemäß nach Borna eingeladen.

Traditionelle Mai-Veranstaltung in Borna

Das Motto der Gewerkschaft Verdi, zum elften Mal zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB) Gastgeber der traditionellen Mai-Veranstaltung in Borna, lautete „ Europa – jetzt aber richtig“. Deshalb fragte Gewerkschafterin Kuche auch, „warum der europäische Gedanke so wenig Positives bei vielen auslöst“. Womöglich liege das an der ostdeutschen Sozialisation vieler Menschen.

Frieden seit 1989 noch nie so unsicher wie jetzt

Noch nie seit 1989 sei der Frieden so unsicher gewesen wie jetzt. Dabei sei Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. „Frieden heißt, gesichert leben unter gesicherten Bedingungen“, wozu auch Essen, Trinken, Licht und Toiletten gehörten. Um zu wissen, wie wichtig Frieden ist, „dazu können wir jetzt Geflüchtete fragen“. Nationalismus und Protektionismus seien nie friedenstiftend gewesen, so Kuche weiter.

Verdi-Frau in Borna : Unbedingt wählen gehen

Europa müsse wieder zu einem Europa des sozialen Miteinanders werden. Gebraucht werde die ESD – „die Europäische Sozialgemeinschaft“. Ines Kuche kritisierte die Kinderarmut sowie die ungleiche Bezahlung und die ungleiche Behandlung von Frauen. Sie forderte die etwa 200 Besucher auf dem Markt auf, am 26. Mai, dem Tag der Europa- und der Kommunalwahlen, unbedingt wählen zu gehen. „Wir sollten uns das Wahlrecht nicht aberkennen lassen, indem wir nicht wählen gehen.“

Bornaer Oberbürgermeisterin lobt die Gewerkschaft

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) warnte davor, dass die europäische Idee erodieren könne. Das Gewerkschaftsmotto für den 1. Mai vor Jahresfrist – „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“ habe nach wie vor Bedeutung. Zudem lobte sie die Gewerkschaften dafür, dass sie in Borna seit Jahren zur einzigen Mai-Veranstaltung im gesamten Landkreis Leipzig einladen.

Landrat würdigt IGBC in Borna

Auch Landrat Henry Graichen ( CDU) war von den Gewerkschaftern angetan. Insbesondere von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), die sich bei den Verhandlungen über die Gestaltung des Kohleausstiegs als „schlagkräftiger Partner“ erwiesen habe. Damit könne verhindert werden, dass der avisierte Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahr 2038 im mitteldeutsche Revier so ablaufe wie nach 1990. Damals habe es nicht nur schrumpfende Städte und Gemeinden, sondern in der Region Borna/ Geithain auch die höchste Suizidrate in ganz Sachsen gegeben. Das sei diesmal anders. Graichen: „2038 fällt der Bergmann nicht ins Bergfreie“.

Von Nikos Natsidis