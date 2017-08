Vereine und Schüler können Sporthalle Böhlen voraussichtlich ab 2020 nutzen

Die neue Sporthalle in Böhlen nimmt langsam, aber sicher Formen an – wenn auch zunächst auf dem Papier. Am Dienstagabend stellte Matthias Auspurg vom gleichnamigen Planungsbüro während einer Sondersitzung des Stadtrates Details vor. Doch nicht alles, was an dem Abend erläutert wurde, fand bei den Zuhörern auch Zustimmung.