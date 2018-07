Borna/Eula

Das Vereinshaus in Eula wird in den Sommermonaten renoviert. So bekam das Parkett einen neuen Schliff und wurde dreifach versiegelt. Anfang August wird eine Malerfirma Saal und Vorraum streichen. „Dann sind wir durch“, sagte erfreut Ortsvorsteher Hans-Jürgen Telesch.

Das Parkett im Vereinshaus Eula wurde abgeschliffen und versiegelt - Lutz Prause checkt hier das Stromnetz. Quelle: Jens Paul Taubert

Einst gehörte der Saal zu einem Gasthaus, das Ende der 1990er Jahre weggerissen wurde. Der Saal blieb, die Stadt Borna als Eigentümerin des Areals baute von 1999 bis 2001 ein neues Vereinshaus für die Eulaer.

Viele Veranstaltungen und private Feiern

Das Gebäude wird rege genutzt. Karneval, Maibaumsetzen, Kirmes, Erntedankfest, Weihnachtsfeiern und Silvester sind die großen Veranstaltungen, welche die Vereine des Ortes organisieren.

Darüber hinaus wird der Saal gern gemietet für Schulanfänge, Jugendweihen, Hochzeiten und runde Geburtstage. „Für nächstes Jahr sind wir schon fast wieder ausgebucht“, meinte der 61-jährige Ortsvorsteher.

Auch in der Woche ist was los

Aber auch an den Wochentagen ist im Haus viel los. In zwei Vereinsräumen sind kleinere Treffs und Veranstaltungen für Feuerwehr, Männerchor, Volkssolidarität, Schützen- und Sportverein möglich. „Das Vereinshaus ist der Haupttreffpunkt unseres Ortes“, so Telesch.

Außerdem wird viermal in der Woche darin getanzt. Das Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen und die Tanzschule Jörgens nutzen das Haus jeweils zweimal von Dienstag bis Freitag mit Kursen für junge und ältere Leute.

Anbau mit Behinderten-Toilette hat sich bewährt

Vor zwei Jahren wurde mit Fördergeld ein kleiner Anbau mit einer Toilette für Behinderte errichtet. Dies habe sich bewährt. Der Verein VdK zum Beispiel, zu dem viele Senioren und Menschen mit Handicap gehören, organisiert jedes Jahr fünf bis sechs große Veranstaltungen in Eula.

Einst war Eula mit seinen Dörfern Gestewitz, Haubitz und Kesselshain eigenständig, heute sind die vier Dörfer Ortsteile von Borna. Derzeit leben 930 Menschen dort.

Von Claudia Carell