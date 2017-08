Vergessener Koffer: S-Bahn gestoppt, Bahnhof Borna gesperrt

Geithain/Borna. Wegen eines herrenlosen Koffers wurde am Sonntagabend der Betrieb auf der S-Bahn-Strecke S 3 zwischen Neukieritzsch und Geithain unterbrochen. Der Bahnhof Borna wurde gesperrt. Betroffen waren vier S-Bahnen. Die Zugbegleiterin einer von Geithain nach Halle fahrenden Bahn hatte kurz nach der Abfahrt 20.07 Uhr ein Gepäckstück festgestellt, das offensichtlich keinem im Zug gehörte. Sie informierte die Bundespolizeiinspektion Leipzig.

„Daraufhin wurde die S-Bahn in Borna zum Halt gebracht, und die Strecke wurde gesperrt“, schildert Janine Lumtscher, Sprecherin der Bundespolizei, das weitere Geschehen. Beamte der Bundespolizei und der Bornaer Polizei räumten dann den Zug. Mit Sprengstoffen vertraute Spezialkräfte wurden angefordert, um das Gepäckstück zu untersuchen. Die waren kurz nach 22 Uhr vor Ort und stellten schnell fest, dass keine Gefahr droht, so Lumtscher: „Im Koffer befanden sich persönliche Gegenstände und Kleidung.“ Offenbar hatte eine Frau den Koffer beim Aussteigen vergessen. Sie meldete sich bei der Bundespolizei in Leipzig und nahm ihr Eigentum wieder in Empfang.

Während der polizeilichen Maßnahmen „waren vier S-Bahnen von Teilausfällen zwischen Neukieritzsch und Borna beziehungsweise Geithain und Neukieritzsch betroffen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen konnte nicht eingerichtet werden“, teilt die Pressestelle der Deutschen Bahn AG in Leipzig mit. 22.35 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Der S-Bahn-Verkehr habe sich danach normalisiert.

Von Ekkehard Schulreich