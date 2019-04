Pegau

In den vier Wochentagen nach Ostern kommt es in der Pegauer Innenstadt zu ungewohnten Verkehrsführungen. Der Auslöser sind Arbeiten an Kanalschächten beziehungsweise -abdeckungen an gleich drei Stellen. Unter anderem werden die sogenannten Schieberkappen saniert. Es wird um besonders umsichtiges Fahren in den Kurzzeit-Einbahnstraßen gebeten.

Umfahrung über B2 möglich

Los geht es im Bereich Helbigstraße/Frankeplatz. Dadurch sind am Dienstag und Mittwoch die Fahrbahnabschnitte vom Martin-Luther-Platz beziehungsweise vom Markt (Höhe Sparkasse) her Sackgassen. Die Umleitung erfolgt über Mühlgasse, Gerberplatz, Ernst-Reinsdorf-Straße, Mühlweg, Carsdorfer Straße, Breitstraße und Kirchplatz zum Markt sowie umgekehrt. Eine Möglichkeit der Umfahrung gibt es auch gleich über die Bundesstraße 2.

Einbahnstraße am Kirchplatz werden geändert

Am Donnerstag und Freitag finden die Arbeiten sowohl in der Schlossergasse als auch an der Einmündung der Hellmuthsgasse auf den Kirchplatz statt. Deshalb werden die Einbahnstraßen auf dem Kirchplatz geändert, sodass die Laurentiuskirche nun im Uhrzeigersinn umrundet wird. Vom Markt kommende Fahrzeuge müssen am Kirchplatz zunächst nach links abbiegen in Richtung Eiscafé/Pizzeria. Dann dürfen sie an der südlichen Seite (nahe der Volkshauszufahrt) sowie an der westlichen Seite (Napoleonhaus) nur nach rechts fahren – beides umgekehrt zur sonstigen Richtungsfahrbahn. Am Nordende (Fischgeschäft) geht es nach links in die Breitstraße zur regulären Fortsetzung der Strecke.

Wer hingegen vom Stadtosten in Richtung Markt unterwegs sein will, muss beachten, dass die Breitstraße aufgrund der Sperrungen zur Sackgasse wird. Ausweichrouten führen über den Mühlweg beziehungsweise vom Kreisel über Linden- und Eulaer Straße zur B 2.

