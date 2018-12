Neukieritzsch/Lobstädt

Jetzt machen Anwohner der Glück-Auf-Straße in Lobstädt auch optisch mobil gegen Verkehrslärm – und erhoffen sich gleichzeitig mehr Sicherheit. In dieser Woche sind die ersten Banner mit der Aufschrift „ Verkehrslärm macht krank“ an Mauern und Zäunen angebracht worden, weitere werden folgen.

Die Banner-Aktion ist ein Resultat einer Bürgerversammlung im November, zu der die Bürgerinitiative Glück-Auf-Straße Lobstädt eingeladen hatte. Die Bewohner beklagen ein steigendes Verkehrsaufkommen in ihrer Straße mit zunehmendem Anteil an Lkw, was auf der teils beschädigten Fahrbahnoberfläche zu Lärm führt und zudem für Fußgänger und Radfahrer gefährlich sei.

Verkehrszählung vom Ministerium weicht deutlich ab

Über die optische Präsenz hinaus will die Bürgerinitiative weiter um Verbesserungen ringen. Das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium hat jetzt erstmals die Ergebnisse einer Zählung im Oktober bekannt gegeben. Demnach waren in 24 Stunden 6833 Fahrzeuge durch die Glück-Auf-Straße gefahren, der Anteil des Schwerverkehrs liege bei 7,7 Prozent. Am Morgen und am späten Nachmittag wurden in den Hauptverkehrszeiten bis zu 600 Fahrzeuge pro Stunde gezählt. Die Bürgerinitiative hatte auf Zählungen von Anwohnern verwiesen, die in Spitzenzeiten bis zu 2000 Autos festgestellt haben wollten.

Trotz der Diskrepanz sieht Carsten Wiesener von der Bürgerinitiative keinen Grund zur Entwarnung. Man müsse sich vor Augen führen, „dass es in der Hauptverkehrszeit fast 40 Lkw pro Stunde sind“, entnimmt er den Zahlen. Das Ministerium kündigt an, nach Abschluss der Baumaßnahmen in der Sachsenallee in Borna eine weitere Verkehrszählung vornehmen zu lassen.

Sperrung der Bundesstraße als mögliche Ursache

Die Behörde geht nämlich davon aus, dass die Sperrung der Bundesstraße in Borna mitverantwortlich für das höhere Verkehrsaufkommen in Lobstädt ist. Die Bürgerinitiative ist allerdings davon überzeugt, dass auch die Lkw-Maut auf Bundesstraßen, die in diesem Jahr eingeführt worden war, zu Ausweichverkehr durch Lobstädt führt.

Derweil halten die Lobstädter an weiteren Zielen und Forderungen fest. Darunter auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 wenigstens bis zur nächsten Verkehrszählung. Im Gespräch mit dem Landkreis wolle man zudem erreichen, dass die Straße in der Prioritätenliste für Straßenbau weiter nach oben gesetzt wird. Denn, so Wiesner, schon mit einem neuen Belag ohne Löcher und Flicken würde der Verkehrslärm eingedämmt. Auch die Forderung nach einem Radweg im Ort soll weiter verfolgt werden.

Von André Neumann