Borna/Zedtlitz

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in der Nacht zu Freitag durch eine gesperrte Baustelle auf der S51 in Zedtlitz. Dort wird die Wasser- und Abwasserleitung neu verlegt. Für die Anlieger wurde eine provisorische Trinkleitung installiert, die durch das Fahrzeug aus dem Hydranten gerissen wurde. Dadurch trat Wasser aus, das Fußweg und einen Schacht unterspülte und in den Keller eines Wohngrundstücks drang.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440 zu melden.

Von thll