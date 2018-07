Pegau

Vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems ist es am Montagabend in der Pegauer Töpferstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Frau fuhr dabei circa 21 Uhr mit ihrem Pkw Skoda gegen eine Hauswand. Offenbar hatte sie die Kontrolle über das Auto verloren. Sie erlitt leichte Verletzungen, hieß es. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und neun Kameraden an. „Wir haben die Fahrerin aus dem Auto befreit, wo sie zum Glück nicht eingeklemmt war“, sagte Einsatz- und Stadtwehrleiter Marco Becher. „Dann haben wir sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, da sie in einem schlechten Allgemeinzustand war.“ Die medizinische Hilfe musste aus Hohenmölsen angefordert werden, da das regionale Fahrzeug bereits an anderer Stelle in Pegau benötigt wurde. Zudem flog der ADAC-Rettungshubschrauber ein, für dessen Landung die Feuerwehr den Supermarkt-Parkplatz absperrte.

Für den ADAC-Rettungshubschrauber (links oben) sperrt die Feuerwehr den Supermarkt-Parkplatz ab. Quelle: Marco Becher

Beim Unfall wurden auch eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild beschädigt. „Der Lampenmast drohte umzukippen, sein Stromkasten war gebrochen“, so Becher. „Da haben wir erst mal die Gefahr gebannt.“ Es wurde ein Elektriker gerufen, mit dessen Hilfe die Laterne stromlos geschaltet und schließlich abgebaut wurde.

Von okz