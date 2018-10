Regis-Breitingen

Bei einem Moped-Unfall ist ein 19-Jähriger am Sonnabendnachmittag in Regis-Breitingen verletzt worden. Der junge Mann aus Zwickau stürzte gegen 14.30 Uhr kurz nach dem Einbiegen von der Bornaer in die Blumrodaer Straße ohne Fremdeinwirkung, sagten seine Freunde. Sie wüssten nicht, wie es dazu gekommen ist. Aufgrund der Schmerzen wurde der Verletzte vom Medizinischen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das gelb-orange Moped gehört dem Gestürzten. Seine Freunde haben ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, unter anderem mit einer Rettungsdecke (rechts hinten). Quelle: Olaf Krenz

Der 19-Jährige gehörte zu einer großen Ausfahrt von S-51-Fans, Anhängern des Simson-Mopeds aus DDR-Zeiten, die in Zwickau gestartet waren. Rund 200 Teilnehmer sollen auf dem Weg zum Haselbacher See gewesen sein. Der Gestürzte war mit zwei weiteren Fahrern nach einer kurzen Rast allein unterwegs gewesen, als sich der Vorfall ereignete. Es war sein erster Ausflug, nachdem er sein Moped getunet hatte. Das technisch abgenommene Zweirad hat ein Motorrad-Kennzeichen. Beim Unfall erhielt es ein paar Kratzer am vorderen Schutzblech und einige Schäden am Lenker.

