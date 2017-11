Vermisster 73-Jähriger aus Böhlen tot aufgefunden

Böhlen. Der seit mehr als einer Woche vermisste 73-Jährige aus Böhlen ist am Sonnabend tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, machte eine Fahrradfahrerin in der Nähe der Bahngleise die schreckliche Entdeckung. Sie fand den leblosen Mann auf einem unbefestigten Weg zwischen Böhlen und Großdeuben.

Den Angaben zufolge ist der Mann ohne Fremdeinwirkung gestorben. Wie berichtet, war er am Sonntag, 29. Oktober, aus einem Böhlener Seniorenheim verschwunden. Von dort soll der Demenzkranke regelmäßig Spaziergänge unternommen haben, aber jedesmal wieder zurückgekehrt sein. Am besagten Tag blieb er jedoch verschwunden. Die Polizei hatte eine Suchaktion gestartet, den Mann dabei aber nicht gefunden. „Nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung scheint sicher zu sein, dass der 73-Jährige an Unterkühlung verstorben ist und nach seinem Verschwinden noch einige Tage umherirrte“, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

