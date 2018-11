Landkreis Leipzig/Zwenkau

Zur Vernissage „Rading trifft Schlemmer – Das Haus Rabe in Zwenkau" wird am Montag, 19. November, um 18 Uhr in das Kammerbüro Leipzig der Architektenkammer Sachsen, Dorotheenplatz 3, eingeladen. Wolfgang Hocquél, Vorstand der Kulturstiftung Leipzig, führt in die Ausstellung ein. Bei einem Glas Wasser oder Wein besteht im Anschluss die Möglichkeit zum Verweilen, Anschauen und zu Gesprächen.

Vorgriff auf Bauhaus-Jubiläum 2019

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms 100 Jahre Bauhaus ist diese Ausstellung der Kulturstiftung Leipzig ein Teil der Grand Tour der Moderne. Auf dieser sind Hundert ausgewählte Orte aus vierzehn teilnehmenden Bundesländern verzeichnet. Im Leipziger Raum ist das herausragende Objekt der Grand Tour der Moderne das Haus Rabe in Zwenkau, das 1930 von Adolf Rading erbaut und von Oskar Schlemmer künstlerisch ausgestaltet wurde. Die Kulturstiftung Leipzig widmet dem Haus Rabe und der Grand Tour eine von Werner Durth aus Darmstadt konzipierte Wanderausstellung. Grundlage dieser Ausstellung ist das Buch „Rading trifft Schlemmer. BauHausKunst“ von Werner Durth.

Stiftung und Bund retten Kulturdenkmal

Innenansicht vom Bauhaus in Zwenkau. Quelle: Kempner

Der Einzigartigkeit des Bauwerks trägt auch der Landkreis Leipzig Rechnung. Erst im September hatte der Kreistag auf Initiative von Landrat Henry Graichen (CDU) grünes Licht für die Gründung einer Stiftung gegeben, die das Wohnhaus von Weltrang der Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Der Bund, für den die herausragende Bedeutung des Anwesens ebenfalls unstrittig ist, stellt für den Ankauf der Villa die nötigen Gelder bereit.

Der Zeitpunkt könnte besser nicht gewählt sein: Im kommenden Jahr feiert Sachsen 100 Jahre Bauhaus – Haus Rabe könnte dann Gäste aus ganz Europa anlocken.

Die Ausstellung im Kammerbüro Leipzig der Architektenkammer Sachsen ist bis 31. Januar 2019 für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.kulturstiftungleizig.de

Von Simone Prenzel