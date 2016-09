Pegau. Der B 1000 sucht ein neues Zuhause. Das kürzlich ausgemusterte Fahrzeug der Feuerwehr im Pegauer Ortsteil Kleinschkorlopp kommt unter den Hammer, nachdem die Kameraden mit einem Mannschaftstransportwagen, einem VW Crafter, neu ausgestattet worden sind.

Allerdings kommt der fahrbare Untersatz, der die Wehr das ein oder andere Mal im Stich gelassen hat, ohne Sondersignalanlage und ohne Ausrüstung in die Garage des neuen Besitzers. „Aber er fährt, meistens jedenfalls“, sagt Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Der B 1000 sei bis vor wenigen Tagen noch im Einsatz gewesen.

Bis zum 30. September können Interessenten und Liebhaber alter Vehikel ihre verbindlichen Gebote beim Pegauer Kämmerer Guido Voigt unter dem Stichwort „Barkas“ abgeben. Das Mindestgebot liegt bei 1800 Euro, Punkt zwölf Uhr wird das letzte Gebot angenommen, anschließend erhält der Meistbietende den Zuschlag.

Die Daten des B 1000: Baujahr 1975, Hubraum 992 Kubikzentimeter, 34 Kilowatt, also 46 Pferdestärken. Die nächste Hauptuntersuchung steht im Juli des kommenden Jahres an. Vor Gebotsabgabe ist eine Besichtigung nach Terminabsprache möglich. Der Kämmerer nimmt Terminwünsche unter der Mail-Adresse guido.voigt@pegau.de entgegen.

Mittlerweile bilden der neue Mannschaftstransportwagen und das Tragkraftspritzenfahrzeug den Fuhrpark der Kleinschkorlopper Wehr. Und auch wenn der Barkas seit einigen Tagen auf dem Bauhof der Stadt steht und dort auf seinen neuen Besitzer wartet, so gehört er dennoch in Kleinschkorlopp weiter zum Bild. Und das wörtlich genommen: Der B 1000 ziert nun die Wand des Feuerwehrgerätehauses, gemalt vom Leipziger Graffiti-Künstler Marc Knust, der schon für die Gestaltung mehrerer Trafokästen in der Stadt verantwortlich zeichnet.

Von Julia Tonne