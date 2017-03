Altstadt Borna war einst das Dorf der bekannten Feldgemüsebauer und soll bedeutend älter sein als die City der heutigen Kreisstadt. Fritz Leistner ist in dem Ort geboren, aufgewachsen, hat jahrzehntelang als Lehrer gearbeitet. Der 88-Jährige ist einer der letzten Zeitzeugen und will, so lange er fit ist, über sein Heimatdorf noch möglichst viel aufschreiben und erzählen, sogar ein witziges Theaterstück entsteht.