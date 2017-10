Viele Besucher in Regis-Breitingen beim Fischerfest

Regis-Breitingen. Der Kirchteich in Regis-Breitingen ist am Sonntag abgefischt worden. Aus diesem Anlass hat es nach einem Jahr Pause wieder ein Fischerfest gegeben, es war die zwölfte Auflage. Als Gastgeber fungierten der Fischereibetrieb „Forellenhof Borna“ von Jürgen Etzold und der Feuerwehrverein um den Vorsitzenden Rainer Frank. Der Fischereibetrieb hat in den Teich im wesentlichen Graskarpfen (Weißer Amur) zur Gewässerpflege eingesetzt sowie Spiegelkarpfen und Hechte. Zwei traditionelle Fischzüge sollten am Sonntag durchgeführt werden.

Nach einem Jahr Pause hat es in Regis-Breitingen wieder ein Fischerfest gegeben. Bei sommerlichem Wetter haben viele Besucher beim Abfischen zugeschaut. Zur Bildergalerie

Zahlreiche Zuschauer waren bei sommerlichem Wetter gekommen. Von vormittags bis zum Nachmittag war am Kirchteich nahe der Oberschule etwas los. Für die Besucher gab es einen Imbiss und Fischverkauf.

Im vergangenen Jahr musste das Fischerfest ausfallen. Nach einem Notabfischen im Sommer waren zum geplanten Zeitpunkt keine Fische im Teich, hatte Pächter Etzold damals mitgeteilt.

Von ie