Borna

Eine Frau (51) und drei Männer (23, 29 und 50) versuchten zwar sich gegenseitig zu decken, während sie in einem Einkaufsmarkt am Wilhelmschacht Artikel für Kinder und Genuss einsteckten. Doch ohne Erfolg – die Ladendetektive hatten sie im Blick. Als das Quartett sich schließlich an den Kassen vorbei den weg nach draußen bahnte wurde es von den Detektiven gestellt. Die herbei gerufene Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl.

Von lvz