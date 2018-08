Borna

Ihre Leidenschaft für K-Pop merkt man Vivien und Emely an – mit jedem Satz, den sie sagen, mit jedem Schritt, den sie tanzen. K-Pop, das steht für Korean Popular Music, also koreanischsprachige Popmusik. Das Genre bedient sich aus verschiedenen Musikrichtungen: Pop, Rock, Soul und Rap.

Girlgroups, Boygroups, gemischte Bands

K-Pop entwickelte sich in den 1990er-Jahren in der koreanischen Musikwelt als Pendant zum japanischen J-Pop. Heute gibt es unzählige Gruppen – reine Girlgroups, reine Boygroups und auch einige gemischte Bands. Das bekannteste Lied: „Gangnam Style“ des koreanischen Sängers Psy.

Hauptstadt des K-Pop ist Seoul, dort wohnen fast alle Stars, dort sitzen die großen Musikkonzerne, die die Gruppen vermarkten. Fans aus ganz Asien pilgern in die Hauptstadt Südkoreas. In Deutschland ist K-Pop zwar durchaus bekannt, aber nicht richtig verbreitet. Fakt ist: Wer Fan ist, der ist es mit Fleisch und Blut, so wie Vivien (16) und Emely (15). „Ich war schon immer vernarrt in Animes, eine Freundin hat mir dann einmal ein K-Pop-Lied gezeigt, das ist etwa ein Jahr her“, sagt Emely. Sie war sofort begeistert, erzählte Vivien davon. „K-Pop ist anders als normaler Pop, das ist eine ganz neue Erfahrung“, beschreibt Vivien ihre Begeisterung.

K-Pop-Gruppen sind bekannt für ihre Perfektion

Auch die komplette fernöstliche Kultur dahinter interessiert die beiden Mädchen sehr. „Wir essen gerade nur noch mit Stäbchen“, sagt Vivien und lacht. Die beiden Freundinnen treffen sich ständig, und zwar nicht nur, um K-Pop zu hören, sondern auch vor allem, um dazu zu tanzen. In der Sporthalle des Freizeitzentrums in Borna haben die beiden ein richtiges kleines Tanzstudio mit Spiegelwand und großen Fenstern.

Die K-Pop-Gruppen sind auch bekannt für ihre Perfektion – vom Outfit über die Choreographien auf der Bühne ist alles hundertprozentig aufeinander abgestimmt. Es gibt für die Fans extra Anleitungsvideos auf Youtube, um die Tänze zu lernen. Diese sogenannten Tutorials nutzen auch Vivien und Emely, doch sie tanzen die Choreographien nicht einfach nach, sondern verändern sie, denken sich eigene Elemente aus, bauen Freestyle-Sequenzen ein.

Ihre Lieblingsband: Die Bangtan Boys

Schaut man den beiden beim Tanzen zu, bekommt man Gänsehaut. Sehr harmonisch, lässig und gleichzeitig perfekt synchron performen sie ihre Choreographien. Dahinter steckt viel Leidenschaft – aber auch viel Arbeit. Etwa alle zwei Tage treffen sich die beiden Freundinnen, in den Ferien häufiger und länger. Die Früchte ihrer Arbeit zeigen sie zum Beispiel auf Festen des Freizeitzentrums – und auch auf einem neuen Instagramaccount. Auf der Seite der Fotoplattform zeigen sie eigene Videos.

Fragt man die beiden nach ihrer Lieblingsgruppe, kommt wie aus der Pistole geschossen: BTS, die Kurzform für die Bangtan Boys, eine siebenköpfige, reine Männergruppe, die es seit Juni 2013 gibt. Auf dem Instagramaccount der Band finden sich viele perfekt in Szene gesetzte Gruppenfotos, sieben schöne, junge Männer, die mit der Kamera flirten. Vor allem informieren sich K-Pop-Fans aber über Youtube, wo die Fans durch umfangreiche Reportagen über ihre Stars auf dem Laufenden gehalten werden. Auch Vivien und Emely halten sich ständig darüber auf dem Laufenden, wie es ihren Stars ergeht. Zwischen zwei Tänzen tauschen sie schnell einige Neuigkeiten aus. Dann arbeiten sie wieder weiter an ihrer aktuellen Choreographie.

Von Sophie Aschenbrenner