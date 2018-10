Rötha

Nach der brandschutztechnischen Instandsetzung des Röthaer Volkshaues gehen die Überlegungen zur Sanierung des Hauses weiter: „Dringend müssen wir uns das Dach anschauen“, sagt die städtische Bauamtsleiterin Kerstin Haase, denn das sei an einigen Stellen sogar undicht. Danach müsse man in Ruhe sehen, wie es am Volkshaus weitergeht.

Brandschutz ist nun gesichert

Das hat in diesem Jahr zunächst eine Mini-Sanierung erfahren. Dabei ist zwar nichts Grundlegendes an der Bausubstanz geschehen, aber immerhin kann das Haus, welches in wenigen Wochen wieder zum Schauplatz der Veranstaltungen des Karnevalvereins KCR wird, weiter genutzt werden. Denn es wurden Mängel in der Brandschutzsicherheit erfüllt, die zum Teil seit mehreren Jahren bestanden. Der KCR hat die sogar am eigenen Leibe gespürt. Denn weil das Volkshaus nicht über einen zweiten Fluchtweg verfügte, musste für die Karnevalsveranstaltungen immer ein Gerüst als Ersatz für eine Rettungstreppe aufgebaut werden.

Auch das Dach des Volkshauses Rötha muss dringend saniert werden. Quelle: Julia Tonne

Darauf kann in diesem Jahr erstmals verzichtet werden. Mit dem Bau der Fluchttreppe war zwar schon um den letzten Jahreswechsel begonnen worden, doch bis zu den Veranstaltungen im vergangenen Februar war sie nicht fertig geworden. Über das Treppenhaus rechts der Bühne (vom Saal aus gesehen) gelangen Gäste aus dem Saal und von der Empore darüber im Notfall nach draußen. Dafür mussten der bisherige Bühnenaufgang und ein darüber befindlicher Raum abgerissen werden.

Veränderter Zugang zur Bühne

Der Zugang zur Bühne befindet sich jetzt links außerhalb des Saales, was aus Sicht von Olaf Kuhnhardt, Vizepräsident des Karneval Clubs Rötha sogar ein Vorteil ist, weil die Akteure während des Programms nicht mehr durch den Saal müssen.

Der Karnevalist freut sich auch darüber, dass das Haupttreppenhaus an den Wänden frische Farbe bekommen hat. Das ist dann aber auch schon so ziemlich das einzige an Verschönerungen, die bei dem zur Verfügung stehenden Budget neben der brandschutztechnischen Instandsetzung mit zu leisten waren. Ein paar neue Türklinken gehören noch dazu. Ansonsten diente alles der Sicherheit im Falle eines Feuers.

Neue Türen für mehr Sicherheit

Dazu gehören drei Rettungstüren mit automatischen Schließanlagen und mehrere weitere neue Türen, unter anderem zur Kegelbahn und zur Garderobe. In einem Nebenraum der Garderobe wurde ein Stahlträger, der bisher offen lag, mit einem hitzebeständigen Material verkleidet. Sollte es brennen, soll der damit der Hitze länger standhalten können, bevor er unter der Last des Gebäudes nachgibt. Im Obergeschoss hat der Regieraum eine komplett neue Tür zur Empore bekommen. „Das wäre sonst ein gefangener Raum gewesen“, erklärt Bauamtsleiterin Kerstin Haase.

Steffen Pinsch vom Elektrohaus Rademacher aus Rötha montiert die Schließanlage einer Rettungstür. Quelle: André Neumann

Auch im Dachgeschoss wurden zwei Brandschutztüren eingebaut. Über die Art und Weise schüttelt sogar die Bauamtsleiterin selbst den Kopf. Hier hat der Denkmalschutz mitgeredet. Die neuen feuerbeständigen Türen befinden sich hinter zwei alten Brettertüren, die vermutlich noch aus der Anfangszeit des an die 100 Jahre alten Gebäudes stammen. „Die mussten erhalten werden“, sagt Haase.

Neue Brandmeldeanlagen sind installiert

Der Sicherheit dienen schließlich auch noch eine nagelneue Brandmeldeanlage, die im Haus installiert wurde, und die Markierung der Fluchtwege. Ganz abgeschlossen ist die brandschutztechnische Sanierung noch nicht, denn es fehlt noch die neue Zugangstür zum Volkshaus.

Das Volkshaus Rötha beherbergt den einzigen großen Veranstaltungssaal der Stadt. Quelle: André Neumann

Auch wenn die Arbeiten in der Wahrnehmung der Besucher nicht sonderlich ins Gewicht fallen dürften. Die brandschutztechnische Sanierung darf als Beleg für den Willen der Stadtverwaltung dienen, am Erhalt des Volkshauses festzuhalten, auch wenn das mit auf einer Verkaufsliste städtischer Liegenschaften in einem Konzept zur Sicherung des städtischen Haushalts steht.

Eichhorn: „Wir werden an diesem Haus festhalten“

„Wir haben keine Aula in der Schule und keinen anderen Veranstaltungssaal“, bekräftigt Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) seine diesbezügliche Haltung und sagt zum wiederholten Male: „Wir werden an diesem Haus festhalten.“

Von André Neumann