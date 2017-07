Zahlreiche Besucher ließen sich am Mittwoch den Oma- und Opa-Tag im Volkskundemuseum Wyhra nicht entgehen. Schließlich konnten sie eine Reise in die Zeit um das Jahr 1900 unternehmen und dabei Spiele und ländliches Landleben erleben. Für die Großeltern war es eine Reise in die Kindheit, für die Enkel in eine fremde Welt.