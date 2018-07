Borna/Wyhra

Zu einem Ferienhöhepunkt lädt das Volkskundemuseum Wyhra am Mittwoch ein. Von 9 bis 17 Uhr können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern erleben, wie man zu Urgroßmutters Zeiten Wäsche wusch, welche Spiele gespielt wurden und was man aß und trank.

Die beliebte, als „Oma-Opa-Tag“ bezeichnete, Veranstaltung findet bereits zum zwölften Mal statt, informierter Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer. Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal Neues zu entdecken. So kann an einer der Wäschemangeln ausprobiert werden, wie früher größere Wäschestücke geglättet wurden. Wieder mit von der Partie ist die Spinnradgeschichten-Frau Gudrun Ebert aus Leipzig.

Rübensirup und Pflaumenmus statt Nutella

Darüber hinaus warten auf der Wiese hinterm Bauernhof gefüllte Waschwannen mit Waschbrett, Wurzelbürste und Kernseife darauf, dass an ihnen erkundet wird, wie man früher Wäsche wusch. In der Küche können die Kinder kosten, was auf den Tisch kam, als es statt Nutella noch Rübensirup oder Pflaumenmus gab und Malzkaffee dazu getrunken wurde. Im Bauernbackofen wird derweil leckerer Kartoffelkuchen gebacken.

Auf dem holprigen Pflaster des Bauernhofs sind die Kinder herausgefordert, in Holzpantinen mit ihren Eltern oder Großeltern Schritt zu halten. An einem Übungseuter kann man erfahren, welche Geschicklichkeit beim Melken mit der Hand nötig ist. Gleich mehrere Stationen wenden sich verschiedenen Kinderspielen von einst zu. Kreiselspiel, Hula-Hoop-Reifen, Seifenblasen, Büchsenwerfen, Murmeln, Sackhüpfen und Eierlaufen gehören dazu.

Museum wegen Sperrung nur über Thräna erreichbar

Zu beachten sei, dass das Volkskundemuseum Wyhra mit dem Auto von Borna aus wegen einer Straßensperrung ab dem Gasthof Zedtlitz derzeit nur über Thräna oder den Zwölfbogenweg erreichbar ist, hieß es weiter.

Von lvz