Volksplatz Borna: Aprés-Ski-Party besser als auf der Piste

Borna. Schnee wird überbewertet – vor allem, wenn der Bornaer Volksplatzverein zur Aprés-Ski-Party einlädt. Denn dass eben diese Feten ohne weiße Pracht und Kälte auskommen und stattdessen für gute Laune und ausgelassene Stimmung sorgen, war am Samstagabend wieder einmal deutlich zu sehen. Mehrere hundert Feierwütige waren auf das Gelände gekommen, um zu tanzen, Freunde zu treffen, den legendären Rhabarberschnaps zu probieren. Am Mischpult kümmerte sich André Plewnia um eine volle Tanzfläche, in den Zelten eine Mannschaft um Bratwürstchen und den Ausschank von Glühwein. 150 Liter waren vorab gebunkert worden, und viel blieb trotz der milden Temperaturen nicht übrig.

Ausgelassen wird zur Apres-Ski-Party auf dem Bornaer Volksplatz gefeiert Quelle: Julia Tonne

Wer sich daran gütlich getan hatte, hatte schließlich auch genug Mut, sich am Tannenbaumweitwurf zu versuchen. Zwar gab es für die Herren eine größere Variante als für die Damen, die allerdings griffen ebenfalls zum Herrenbaum. „Mit Anlauf schaffen wir auch das große Nadelgewächs“, erklärte Janet. Ihre Freundinnen Anita, Heike und Sarah sahen darin keine Herausforderung. Zu viert wuchteten sie gleich zwei ausgediente Weihnachtsbäume über die Startlinie. Seit mehreren Jahren bereits kommt das Quartett zur Aprés-Ski-Party auf den Volksplatz. „Das hier steht keiner Party in den Bergen nach“, sagte Heike. Ganz im Gegenteil. „Ohne Skischuhe ist es viel besser.“

Von Julia Tonne