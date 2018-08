Borna

Am Breiten Teich in Borna fehlte es auch am Samstag nicht an Sonne und Sand. Zahlreiche Liegestühle waren aufgeklappt. Hinter dem scheinbaren Urlaubsidyll stand bei den Besuchern das Volleyballspielen auf mehreren Feldern im Vordergrund, zu dem die Städtischen Werke Borna (SWB) und die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) eingeladen hatten. Eigens für das Ereignis wurden 900 Tonnen Sand auf dem Areal aufgeschüttet, die tatsächlich etwas Strandatmosphäre aufkommen ließen.

Bereits in den vergangenen Tagen fanden zahlreiche Ereignisse statt, wie Mitorganisator Marko Nickel zu berichten wusste. Stand am Sonntag der Bau von Kleckerburgen im Vordergrund, folgten die Woche über Kinovorführungen und natürlich der Beach-Cup der Firmenmannschaften.

22 Mannschaften beim zweiten Jedermann-Turnier

Am Samstag gingen erneut 22 Mannschaften an den Start. „Eigentlich waren 17 Spielmannschaften gemeldet, doch kurz vor Beginn der Veranstaltung sind noch fünf weitere hinzugekommen“, freut sich Nickel über die rege Teilnahme. Aus seiner Sicht ist die Volleyballveranstaltung eine kulturelle Belebung für die Stadt, die viele Menschen mit sportlichen Ambitionen anspricht.

Pause zwischen den Spielen – im Liegestuhl am CityBeach. Quelle: René Beuckert

Erschöpft vom Spiel, aber dennoch zufrieden ließ sich Volleyballspieler Thomas Kasel aus Altenburg in den Liegestuhl fallen. „Ich war am zurückliegenden Samstag bereits hier und habe so viel Gefallen an dem Turnier gefunden, dass ich gern wieder gekommen bin. Mir geht es nicht nur um das Spiel, vielmehr treffe ich auf Gleichgesinnte, mit denen ich ins Gespräch komme. Es ist auch der Zusammenhalt, der mir gefällt. Vielleicht treffe ich den einen oder anderen wieder“, so Kasel. Auch für Sabrina Vasig ist es nicht nur das Volleyballturnier, das sie hierher führt. „Es herrscht eine tolle Atmosphäre, bei der es mir Spaß bereitet, mit den anderen Teilnehmern etwas zu erleben.“

Volleyball als Abwechslung zum Vereinssport

Wer gerade nicht auf dem Spielfeld war, nutzte die Gelegenheit am Rande, sich den Ball mit anderen zuzuwerfen – quasi zur Aufwärmung. Sebastian Nitt von den „Fantastischen Vier ...“ möchte das Bornaer Ereignis nicht missen, wie er sagt. „Hier kommen viele Leute zusammen. Das ist eine schöne Gelegenheit sie näher kennenzulernen.“

Dem Trainer von den „Bierfreunden Borna“ blieb das Recht vorbehalten, während der Veranstaltung Bier zu trinken. „Es ist alkoholfreies Bier“, verrät Tom Haase und lacht. „Wir sind eine Truppe, die im Spielgeschehen keinen Tropfen Bier anrührt, dafür aber danach gern feiern. Bei den vorangegangenen Spielen sind wir Dritter geworden, was wir noch steigern wollen“, hebt Haase hervor. Weiter erzählt er, dass sie in ihrer Freizeit Fußball spielen. Wird dabei Handspiel geahndet, ist es hier neben der Beinarbeit die Grundlage für den Erfolg. „Volleyballspielen ist eine schöne Abwechslung“, stellt Haase fest.

Resonanz größer als die Platzkapazitäten

Wer den Spielern zuschaute, bemerkte, dass sie mit Feuereifer bei der Sache sind. So mancher Hechtsprung rettet den Ball vor dem Punktverlust. Mit Freunden zusammen zu sein, ist für den Bornaer Mario Steiner ein schönes Erlebnis. So kommen sie nicht nur für dieses Ereignis zusammen. „In unserer Freizeit fahren wir mit dem Rad im Gelände. Jetzt stecken wir unseren Ehrgeiz ins Volleyballspiel“, bemerkt er.

Jens Pfau von der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft freut sich über die rege Teilnahme am Volleyball. „Da die Spielzeit sonst nicht ausgereicht hätte, mussten wir die Teilnahme manchmal leider beschränken, so groß war die Resonanz“, bedauerte Pfau.

Von René Beuckert