Rötha/Oelzschau. Glückliches Ende einer ungewöhnlichen Hunderettung bei Rötha: Die Feuerwehr musste am vergangenen Sonnabend einen völlig entkräfteten Rottweiler aus dem Oelzschauer Inselteich retten. Wie der am Einsatz beteiligte Feuerwehrmann Volker Schwarz (47) berichtete, hatte die Besitzerin bei einem Spaziergang ihren lebhaften Vierbeiner ins Wasser gelassen. Doch statt in Ufernähe zu bleiben, schwamm das Tier – vom Jagdtrieb geweckt – pausenlos einem Schwan hinterher. Aber der Vogel spielte nicht mit, entwischte seinem Verfolger immer knapp und flog davon, um an anderer Stelle des Sees wieder im Wasser zu landen.

Der Hund hielt die Feuerwehr minutenlang auf Trab. Quelle: Feuerwehr Oelzschau

Als der Hund nicht mehr aufs Wort hörte und auch nach 20 Minuten nicht zum Ufer zurückkehren wollte, schwante der Frau nichts Gutes – und sie alarmierte in ihrer Not die Feuerwehr. Die rückte gegen 13.45 Uhr mit 13 Kameraden aus Oelzschau und Pötzschau an, um den entkräfteten Hund aus dem Teich zu holen. Am Ende gestaltete sich die tierische Rettung kniffliger als gedacht: Erst sprang ein Feuerwehrmann mit Badehose in den Teich, um das Tier einzufangen. Als das nicht gelang, wurde ein kleiner Kahn zu Wasser gelassen. Doch „der Hund war bissig gewesen und wollte nicht ins Boot springen“, erzählt Schwarz, „also drängten wir ihn zum Ufer“. Dort, nach weiteren 20 Minuten in Sicherheit angekommen, musste die Halterin ihren geliebten Hund erst einmal beruhigen – der war pudelnass, aber wohlauf.

Von bw