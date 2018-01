Von der Technikerin zur Tagesmutter: Bornaerin Heike Pohl hat Wechsel nie bereut

Knapp 50 Tagesmütter und Tagesväter betreuen im Landkreis Leipzig rund 200 Kinder in ihren eigenen vier Wänden. Dieses Modell hat sich hierzulande nur langsam durchgesetzt, sagt Ingrid Leutelt vom Jugendamt, es sei heute aber gut in der Region angekommen. Zu Besuch bei Heike und Holger Pohl mit ihren fünf Schützlingen in Borna.