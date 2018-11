Borna

Von Bürgermeister bis Ministerin – am bundesweiten Vorlesetag am 16. November sind rund um Borna Politiker jeden Ranges unterwegs, um Kindern vorzulesen.

In den Grundschulen Borna West und Neukirchen liest Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke), Bürgermeister Karsten Richter (CDU) trägt in der Kita „Grashüpfer" vor. Landrat Henry Graichen von der CDU besucht die Grundschule „Clemens Thieme". In Groitzsch wird die sächsische Integrations- und Gleichstellungsministerin Petra Köpping aktiv – sie liest Sechstklässlern des Wiprecht Gymnasiums vor.

Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, liest in Groitzsch. Quelle: SMS

Vorlesetag soll Freude an Büchern wecken

Oliver Fritzsche von der CDU ist in Böhlen unterwegs. Quelle: CDU

Der CDU-Landtagsabgeordnete Oliver Fritzsche kommt nach Böhlen in die Grundschule Pfiffikus. Er hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an der Aktion teilgenommen und lobt vor allem die Intention der Veranstaltung: „Mit dem Vorlesen wird Kindern die Freude am Lesen und der Spaß am Stöbern in Büchern vermittelt." Neben den prominenten Vorlesern aus der Politik sind auch viele Mitglieder des Bibliotheksvereins Borna e. V. in Kindertagesstätten der Kreisstadt unterwegs und lesen aus Kinderbüchern vor.

Der Vorlesetag gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands: Er wurde von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung ins Leben gerufen und soll Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken. Der Aktionstag folgt der Idee: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Mehr als 170.000 Vorleser beteiligten sich im vergangenen Jahr, darunter viele Prominente aus Politik, Kultur und Medien. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto „Natur und Umwelt“ – die Initiatoren haben deshalb Leseempfehlungen und Aktionsideen rund um Flora und Fauna zusammengestellt.

Von Maximilian König