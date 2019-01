Landkreis Leipzig

Parteien und Wählervereinigungen können ab sofort Vorschläge für die Wahl des Kreistages beim Landratsamt einreichen. Die Wahl findet am 26. Mai statt.

Die öffentliche Bekanntmachung dazu erfolgte im elektronischen Amtsblatt des Landkreises. Die Frist zur Einreichung von Vorschlägen läuft bis zum 21. März, 18 Uhr. Entsprechend dieser Bekanntmachung können Parteien oder Wählervereinigungen für jeden der zehn Wahlkreise nur einen Vorschlag einreichen. Dieser darf maximal 13 Bewerber enthalten.

Das sind die Wahlkreise im Landkreis Leipzig. Quelle: Patrick Moye

Pro Wahlvorschlag und Wahlkreis 20 Unterschriften notwendig

Vorschläge von Parteien oder Wählervereinigungen, die schon im Landtag oder im Kreistag vertreten sind, brauchen keine Unterstützungsunterschriften. Ansonsten sind pro Wahlvorschlag und Wahlkreis 20 Unterstützungsunterschriften notwendig. Diese können nur bei der Gemeinde oder Stadt geleistet werden, in denen der Wahlberechtigte seinen Hauptwohnsitz hat. In den Verwaltungen der Kommunen – meist in den Meldeämtern oder Bürgerbüros – liegen die entsprechenden Unterstützungsverzeichnisse aus.

Frohburg / Geithain ist kleinster Wahlkreis

Die Städte Markranstädt, Pegau, Groitzsch sowie die Gemeinde Elstertrebnitz werden mit 30.596 Einwohnern den größten Wahlkreis bilden. Dicht gefolgt von Borna mit 29.999 Menschen zum Stichtag 31. Dezember 2017. Der kleinste Wahlkreis – Frohburg/ Geithain – bringt es auf 19.573 Einwohner.

Die Verkleinerung des Kreisparlaments hatte der Kreistag bereits im Sommer vorigen Jahres beschlossen. Auf Grund des Bevölkerungsrückgangs muss sich das oberste Entscheidungsgremium auf Kreisebene verkleinern – von derzeit 92 auf künftig nur noch 86 Sitze.

Von Simone Prenzel