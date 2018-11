Borna

Die Wählervereinigung „Bürger für Borna“ (BfB) lädt Vertreter von Vereinen für den Montag zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein. Dabei soll es um kostendeckende Kaltmieten und die Bezuschussung von Vereinen gehen, die ihr Domizil in kommunalen Gebäuden haben. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr im Goldenen Stern.

Grundsatzbeschlüsse zu den Vereinshäusern

Hintergrund der Veranstaltung ist die Diskussion zu den Grundsatzbeschlüssen zur Sanierung der Vereinshäuser in der Röthaer und der Schulstraße, heißt es von Seiten des BfB-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Bernd Schröter. In der Röthaer Straße haben etwa die Bornaer Modelleisenbahner ihr Vereinsdomizil. Es sei deutlich geworden, dass die Vereine sehr unterschiedlich bezuschusst würden, so der frühere Oberbürgermeister. Und weiter: „Eine für alle zutreffende Regelung gibt es nicht.“

Kostendeckende Kaltmieten sind gesetzlich vorgeschrieben

Die Einführung der doppischen Haushaltführung müsse aber dazu genutzt werden, wie es zu kostendeckenden Kaltmieten kommen könne. Das sei eine gesetzliche Vorgabe, so Schröter weiter. Und er betont: „Unser Ziel ist es, die Vereine nicht zusätzlich zu belasten.“

Beschlussantrag am 6. Dezember im Stadtrat

Die Zahlung einer kostendeckenden Kaltmiete ist deshalb das Ziel eines Beschlussantrages der BfB-Fraktion, der auf der Tagesordnung des Stadtrates am 6. Dezember steht. Es gehe dabei auch um die Bedeutung der verschiedenen Bornaer Vereine für die Allgemeinheit, so BfB-Stadtrat Maic Staudacher gegenüber der LVZ. Die BfB seien gegen Gleichmacherei.

Von nn