Elstertrebnitz/Pegau

Stell dir vor, es brennt und keiner löscht. Sven Finger gehört zu den 995 000 freiwilligen Feuerwehrkameraden in Deutschland, die löschen. Auch, wenn er gerade im Dienst ist.

Der 37-Jährige ist Hausmeister der Pegauer Tankstelle. Wenn er dort in der Werkstatt zu tun hat und sein Pieper vibriert, legt er sein Werkzeug zur Seite und geht ins Büro. „Sorry, ich muss weg, Feuerwehr“ sagt er dann zu seiner Chefin, gibt den Schlüssel ab und fährt fix zum Feuerwehrgerätehaus ins benachbarte Elstertrebnitz. Knapp vier Kilometer, nur ein paar Minuten braucht er dafür.

Ein Problem für viele Ortswehren sind die Tageseinsätze. Bewohner im ländlichen Raum sind oft Pendler und arbeiten in Leipzig oder Chemnitz – deshalb ist das Feuerwehrpersonal von 9 bis 17 Uhr knapp. Doch auch wer vor Ort einen Job hat, kann nicht einfach so gehen. Er muss für die Zeit freigestellt werden, der Arbeitgeber muss das abnicken.

Sindy Schleicher leitet die Pegauer Tankstelle und unterstützt Kameraden der Ortswehr. „Ich finde, so was wird viel zu wenig gewürdigt“, meint die 37-Jährige. Es sei ein Ehrenamt, wo viel verlangt und wirklich geholfen wird, das sollte man schätzen. Natürlich müsse es in der Firma trotzdem funktionieren, Arbeitskräfte sind knapp, „aber wir bemühen uns, dass wir das hinkriegen“. Neben den Einsätzen absolviert ihr Mitarbeiter auch Ausbildungskurse, zum Beispiel an der Feuerwehrschule in Hoyerswerda. Auch dafür bekommt er Freistellungen.

Sindy Schleicher ist Chefin der Pegauer Tankstelle - und stellt ihre Mitarbeiter für die Feuerwehr frei. Quelle: Claudia Carell

Per Gesetz ist festgelegt, dass die Firma für den Ausfall des Mitarbeiters entschädigt wird. Fehlt der Feuerwehrmann wegen eines Einsatzes oder Lehrgangs also drei oder acht Stunden oder gar mehrere Tage, bekommt das Unternehmen von der Gemeindeverwaltung der Ortswehr den Lohn für diese Zeit erstattet.

Nicht nur Sven Finger ist bei der siebenköpfigen Tankstellenbesatzung im Feuerwehrdienst. Auch seine Freundin Doreen Gruska ist Kameradin und wird ebenfalls von ihrer Arbeitgeberin unterstützt.

Zur Not springt die Chefin selbst ein

„Bei mir ist es aber nicht so einfach“, sagt die 27-Jährige. „Wenn ich allein an der Kasse bin, kann ich nicht weg.“ Dennoch werde so einiges möglich gemacht. Wenn zum Beispiel ein Einsatz am Vormittag länger dauert und sie sich bei der Nachmittagsschicht dadurch verspätet, seien die Kollegen hilfsbereit, selbst die Chefin springt ein. Das Paar aus Elstertrebnitz entschied sich vor sechs Jahren für die Ortswehr. „Es hatte sich der Kontakt zu den Feuerwehrleuten ergeben und irgendwie gefiel uns das“, erinnert sich die junge Frau. Ihre Motivation sei der Antrieb zu helfen und etwas Gutes zu tun, ihren Freund interessiert außerdem die Technik. Aber auch die Gemeinschaft bei der Wehr spielt für die beiden eine entscheidende Rolle.

Starke Wehr im kleinen Elstertrebnitz

Elstertrebnitz ist mit 1300 Einwohnern zwar die kleinste Gemeinde im Landkreis Leipzig, hat aber eine Wehr, von der so manche Stadt träumt. Ein wesentlicher Motor dafür ist David Zühlke – Wehrleiter, ehrenamtlicher Bürgermeister und Chef des Kreisfeuerwehrverbandes. 34 Frauen und Männer hat er in seiner aktiven Einsatzgruppe im Dorf, davon sind 22 für den Erkundungszug beim Katastrophenschutz qualifiziert.

Trotz der starken Truppe ist auch bei ihm nicht jeder Einsatz tagsüber einfach. „Die Firmen unserer Kameraden unterstützen uns, wofür wir sehr dankbar sind“, meint Zühlke. Aber manchmal würde es selbst bei Leuten, die in der Nähe arbeiten, nicht passen – weil sie aus ihrer Schicht gerade nicht wegkommen oder ein großer Auftrag zügig bearbeitet werden muss. Die meisten Kameraden würden ohnehin auswärts arbeiten.

Wehrleiter David Zühlke: Wenn es gut läuft, hat er tagsüber für Einsätze sechs bis neun Leute zur Verfügung. Die meisten seiner Kameraden – zur aktiven Einsatzgruppe zählen 34 Frauen und Männer – arbeiten auswärts. Quelle: privat

Wenn es gut läuft, hat der Wehrleiter tagsüber sechs bis neun Leute zur Verfügung. Er selbst arbeitet in engem Kontakt zur Werksfeuerwehr Böhlen bei der VSU (Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH) und werde glücklicherweise unkompliziert frei gestellt.

Beim seit Jahren diskutierten Problem, wie man die Tageseinsätze der Feuerwehren im ländlichen Raum abdeckt, sei in letzter Zeit einiges passiert. Meist rücken mehrere Wehren gleichzeitig aus, es gibt zunehmend Löschvereinbarungen und Ausbildungsverbände, so dass nicht jede Ortswehr alles leisten muss. Auch viele Kommunen würden sich bemühen, Feuerwehrleute zum Beispiel im Bauhof einzustellen – so dass sie beim Brand im Ort auch gleich vor Ort sind.

Wehr nur bei akuter Gefahr alarmieren

Allerdings, so Zühlke, müsse bei der Alarmierung noch nachjustiert werden. So könne es seiner Meinung nach nicht sein, dass bei einer „planbaren Tragehilfe“ – also wenn zum Beispiel ein übergewichtiger Mensch aus dem dritten Stock ins Auto der Rettungssanitäter zu einem nicht akuten Arzttermin transportiert werden muss – die Feuerwehr alarmiert wird. „Solche Einsätze haben drastisch zugenommen. Wenn es um Gefahr für Leib und Leben geht – keine Frage, dafür sind wir zuständig, aber bei solchen planbaren Dingen ist es nicht die Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt der Kreisfeuerwehrverbandschef. Man solle froh sein, dass viele Firmen bei der Freistellung so viel Verständnis haben, dies aber nur für echte Einsätze nutzen.

Von Claudia Carell